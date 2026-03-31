Hoa hậu Phan Phương Oanh 'bắn' 2 thứ tiếng, hé lộ gia thế sau đăng quang

Phan Phương Oanh trở thành Miss World Vietnam 2025 sau đêm chung kết diễn ra vào tối 29.3 tại TP.HCM. Không chỉ gây ấn tượng với màn ứng xử song ngữ Anh - Việt đầy tự tin trên sân khấu, Phương Oanh còn gây ấn tượng với khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung.

Hoa hậu Phan Phương Oanh và chị gái song sinh chụp ảnh tốt nghiệp cùng gia đình ẢNH: FBNV

Bên cạnh khả năng ngoại ngữ nổi bật, tân hoa hậu cũng có những chia sẻ về gia thế. Phương Oanh cho biết mình lớn lên trong một gia đình không quá dư dả, bố kinh doanh đồ tập còn mẹ là công nhân viên chức, nhưng cả hai luôn dành cho con cái sự quan tâm và ủng hộ vô điều kiện. Người đẹp Hà Nội cũng xúc động khi nhắc đến chị gái sinh đôi, người luôn đồng hành về mặt tinh thần và là cổ động viên lớn nhất của cô trong đêm chung kết. Theo ban tổ chức, Phương Oanh sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.