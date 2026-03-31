Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hoa hậu Phan Phương Oanh 'bắn' 2 thứ tiếng, hé lộ gia thế sau đăng quang
Video Giải trí

Diệu Tú - Huỳnh Thư
31/03/2026 18:28 GMT+7

Trong đêm chung kết, Phan Phương Oanh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - chinh phục khán giả bằng màn ứng xử song ngữ tự tin, trôi chảy. Người đẹp còn tiết lộ khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung và có những phút giây trải lòng về gia đình sau khi đăng quang.

Phan Phương Oanh trở thành Miss World Vietnam 2025 sau đêm chung kết diễn ra vào tối 29.3 tại TP.HCM. Không chỉ gây ấn tượng với màn ứng xử song ngữ Anh - Việt đầy tự tin trên sân khấu, Phương Oanh còn gây ấn tượng với khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung.

Phan Phương Oanh bắn 2 thứ tiếng, hé lộ gia thế sau đăng quang - Ảnh 1.

Hoa hậu Phan Phương Oanh và chị gái song sinh chụp ảnh tốt nghiệp cùng gia đình

ẢNH: FBNV

Bên cạnh khả năng ngoại ngữ nổi bật, tân hoa hậu cũng có những chia sẻ về gia thế. Phương Oanh cho biết mình lớn lên trong một gia đình không quá dư dả, bố kinh doanh đồ tập còn mẹ là công nhân viên chức, nhưng cả hai luôn dành cho con cái sự quan tâm và ủng hộ vô điều kiện. Người đẹp Hà Nội cũng xúc động khi nhắc đến chị gái sinh đôi, người luôn đồng hành về mặt tinh thần và là cổ động viên lớn nhất của cô trong đêm chung kết. Theo ban tổ chức, Phương Oanh sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Hà Kiều Anh nói gì về tranh cãi Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025?

Khám phá thêm chủ đề

Phan Phương Oanh Miss World Vietnam Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Hoa hậu Phương Oanh ngoại ngữ gia đình sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận