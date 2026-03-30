Hà Kiều Anh nói gì về tranh cãi Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025?

Diệu Tú
30/03/2026 14:24 GMT+7

Vượt qua 46 ứng viên 'nặng ký', Phan Phương Oanh trở thành tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả về kết quả cuối cùng, ban giám khảo chính thức lên tiếng.

Tối 29.3, chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với màn tranh tài của 47 thí sinh. Đêm thi có sự góp mặt đặc biệt của chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với các màn đồng diễn, áo dài, bikini, trang phục dạ hội và ứng xử… để tìm ra chủ nhân vương miện cùng hai vị trí á hậu.

Khoảnh khắc Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh những lời chúc mừng, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả này. Trước các tranh luận từ khán giả, trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh đã lên tiếng lý giải quyết định của hội đồng giám khảo khi chọn Phương Oanh cho ngôi vị cao nhất, khẳng định đây là kết quả được cân nhắc kỹ càng và các thí sinh cũng dành nhiều thiện cảm, ấn tượng với cô.

Hà Kiều Anh nói gì về tranh cãi Phương Oanh đăng quang - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam Phan Phương Oanh sẽ tham gia Miss World lần thứ 74

ẢNH: BTC

Phan Phương Oanh sinh năm 2003 tại Hà Nội, cao 1,73m. Ngay từ đầu cuộc thi, cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc nổi bật và nền tảng học vấn tốt. Phương Oanh tốt nghiệp cử nhân Kinh doanh quốc tế tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Trước chung kết, cô ghi dấu với việc vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp bản lĩnh và từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp biển.

Trong phần thi bikini, các người đẹp của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 tự tin sải bước trên sân khấu và khiến người xem hò reo vì thần thái cuốn hút.

