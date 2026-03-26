Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 'đốt cháy' sân khấu với bikini

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 khoe sắc trong đêm chung khảo

Sau vòng sơ khảo và một số phần thi phụ, 47 thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 bước vào vòng thi chung khảo toàn quốc diễn ra tại TP.HCM. Đây là một trong những đêm thi quan trọng giúp các giám khảo nhìn rõ tiềm năng của từng thí sinh và có thêm cơ sở để chọn ra gương mặt xứng đáng trở thành chủ nhân của vương miện Trân hoa tứ quý.

Đường cong quyến rũ của dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, đêm thi này còn là cơ hội để các cô gái bứt phá, chứng minh năng lực làm chủ sân khấu và tạo ấn tượng với ban giám khảo thông qua các phần trình diễn Dances Of Vietnam, Người du lịch và Người đẹp biển.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Điều này khiến fan sắc đẹp Việt vừa tự hào vừa mong chờ được thưởng thức trực tiếp màn thể hiện của các người đẹp đến từ nhiều châu lục khác nhau trên thế giới. Song song đó, đây cũng là lợi thế của Hoa hậu Bảo Ngọc khi được tranh tài ngay trên sân nhà.