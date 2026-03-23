Mỹ nhân cao 1,86 m tiết lộ nỗi lo trước khi thi Hoa hậu Thế giới 2026

Hoa hậu Bảo Ngọc xinh đẹp ở tuổi 25

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc cùng với Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và đạo diễn Hoàng Nhật Nam có mặt trong sự kiện của OpenLive tại TP.HCM. Ngay từ khi xuất hiện, Hoa hậu Liên lục địa 2022 gây ấn tượng bởi sự cá tính, chững chạc với bộ vest trắng. Cô cũng nhận được nhiều sự mến mộ từ mọi người.

Hoa hậu Bảo Ngọc được xem là một trong những đại diện tiềm năng của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 ẢNH: BTC

Trong thời gian gần đây, Bảo Ngọc khá bận rộn vì vừa làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vừa chuẩn bị cho hành trình của mình tại Hoa hậu Thế giới 2026. Tuy sở hữu lợi thế về chiều cao, ngôn ngữ và dự án nhân ái nhưng mỹ nhân Cần Thơ thừa nhận mình vẫn có những lo lắng riêng trước khi "mang chuông đi đánh xứ người".

Chia sẻ với Thanh Niên, Bảo Ngọc cho biết: "Tôi sợ rằng mình không làm tốt, không làm được tất cả sứ mệnh, kỳ vọng của mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, tôi vẫn tập cho mình thói quen là dù cho kết quả như thế nào, ra sao thì mình vẫn sẽ chấp nhận để học hỏi và tiến lên. Cho nên, tôi không quá sợ chuyện vấp ngã vì tôi biết mình có thể đứng lên được nhờ có nguồn năng lượng từ bên trong và sự yêu thương của mọi người". Đối với Bảo Ngọc, cô không ngại bất kỳ thử thách nào và chỉ mong trên hành trình sắp tới có thể giữ sức khỏe và năng lượng để "chiến đấu" hết mình.

Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1,86 m với nhiều thành tích học tập ấn tượng ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, Hoa hậu Liên lục địa 2022 thừa nhận vì lịch trình quá dày đặc nên cô vẫn chưa thể có lối sống nề nếp, kỷ luật giống như cha mong muốn. "Mặc dù ba tôi có dặn là phải xây dựng cho mình một thời gian biểu lành mạnh. Giống như ba tôi là 5 giờ sáng đã thức dậy, ăn sáng rồi đi làm và buổi tối nếu không trực bệnh viện thì sẽ đi ngủ sớm. Còn tôi không làm được như vậy, ăn ngủ có hơi thất thường một chút nên cần phải cải thiện. Tôi biết đây cũng là thói quen của nhiều bạn trẻ khác nên chúng ta cố gắng nhắc nhở nhau để có cơ thể khỏe mạnh", cô nói.