Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Á hậu Mỹ Duyên trong ‘clip gây tranh cãi trên đường Nguyễn Trãi’ lên tiếng

Thạch Anh
Thạch Anh
Vào thời điểm đoạn clip ghi lại hành động thiếu chuẩn mực được lan truyền trên mạng xã hội, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên đã có những chia sẻ về vụ việc.

Theo ghi nhận, hôm 24.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc một cô gái có hành động không đúng mực. Người đăng tải video cho biết: “Thấy bảo nửa đêm Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên chưa rõ nguyên nhân gì mà đến đập phá cửa nhà người ta ở hẻm Nguyễn Trãi, bị người dân quay lại”.

Đoạn clip sau đó được lan truyền với nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người dùng tỏ ra không hài lòng trước động thái của cô gái này, đặc biệt là khi cô từng giành thành tích cao tại một cuộc thi nhan sắc. Bên cạnh đó, nhiều khán giả chờ phía người đẹp này lên tiếng sau ồn ào.

Á hậu Mỹ Duyên trong ‘clip gây tranh cãi trên đường Nguyễn Trãi’ lên tiếng- Ảnh 1.

Đoạn clip gây tranh luận của Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên

Ảnh: Chụp màn hình

Một người dùng viết: “Nên ra điều luật 12 năm hạnh kiểm tốt mới cho thi hoa hậu”. Tài khoản khác chia sẻ: “Mặc cái đầm trông đẹp thế kia mà hành xử ối giời ơi thế này”. “Xin lỗi Việt Nam nhiều hoa hậu quá tôi không biết là ai luôn”, người dùng khác viết.

Phản hồi của Á hậu Mỹ Duyên

Chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Duyên cho biết đây là sự việc cá nhân, xảy ra lúc cô và một người bạn đùa giỡn. Thời điểm đó, nàng hậu có sử dụng đồ uống có cồn nên dẫn đến hành vi chưa phù hợp. “Sau đó, tôi đã nhận ra sai sót, chủ động xin lỗi bạn của mình và bạn cũng đã thông cảm, bỏ qua”, cô nói. Bên cạnh đó, Mỹ Duyên mong muốn sự việc được khép lại, để bản thân có thể ổn định lại cuộc sống cá nhân.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô gái quê Quảng Bình là gương mặt từng “chinh chiến” ở một số cuộc thi nhan sắc, giành danh hiệu á hậu 2 tại Miss & Mister Celebrity Vietnam. Sau thành tích ở đấu trường nhan sắc này, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Tin liên quan

Tranh cãi vụ Lệ Nam - Nam Em giành danh hiệu hoa khôi, á khôi

Tranh cãi vụ Lệ Nam - Nam Em giành danh hiệu hoa khôi, á khôi

Việc cặp chị em song sinh Lệ Nam - Nam Em giành thành tích cao tại Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM hiện đang trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Duyên Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên tranh cãi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận