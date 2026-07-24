Á hậu Mỹ Duyên trong ‘clip gây tranh cãi trên đường Nguyễn Trãi’ lên tiếng

Theo ghi nhận, hôm 24.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc một cô gái có hành động không đúng mực. Người đăng tải video cho biết: “Thấy bảo nửa đêm Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên chưa rõ nguyên nhân gì mà đến đập phá cửa nhà người ta ở hẻm Nguyễn Trãi, bị người dân quay lại”.

Đoạn clip sau đó được lan truyền với nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người dùng tỏ ra không hài lòng trước động thái của cô gái này, đặc biệt là khi cô từng giành thành tích cao tại một cuộc thi nhan sắc. Bên cạnh đó, nhiều khán giả chờ phía người đẹp này lên tiếng sau ồn ào.

Đoạn clip gây tranh luận của Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên Ảnh: Chụp màn hình

Một người dùng viết: “Nên ra điều luật 12 năm hạnh kiểm tốt mới cho thi hoa hậu”. Tài khoản khác chia sẻ: “Mặc cái đầm trông đẹp thế kia mà hành xử ối giời ơi thế này”. “Xin lỗi Việt Nam nhiều hoa hậu quá tôi không biết là ai luôn”, người dùng khác viết.

Phản hồi của Á hậu Mỹ Duyên

Chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Duyên cho biết đây là sự việc cá nhân, xảy ra lúc cô và một người bạn đùa giỡn. Thời điểm đó, nàng hậu có sử dụng đồ uống có cồn nên dẫn đến hành vi chưa phù hợp. “Sau đó, tôi đã nhận ra sai sót, chủ động xin lỗi bạn của mình và bạn cũng đã thông cảm, bỏ qua”, cô nói. Bên cạnh đó, Mỹ Duyên mong muốn sự việc được khép lại, để bản thân có thể ổn định lại cuộc sống cá nhân.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô gái quê Quảng Bình là gương mặt từng “chinh chiến” ở một số cuộc thi nhan sắc, giành danh hiệu á hậu 2 tại Miss & Mister Celebrity Vietnam. Sau thành tích ở đấu trường nhan sắc này, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật.