Á hậu Việt khóc nghẹn trên truyền hình, làm điều đặc biệt cho bé gái 12 tuổi

Trong tập 196 Mái ấm gia đình Việt, ngoài sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ, chương trình còn có sự góp mặt của 2 khách mời là Á hậu Hương Ly và ca sĩ Minh Vương M4U. Họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Cao Ngọc Thảo Quỳnh, em Nguyễn Bảo Ngọc và em Nguyễn Đại Quang.

Trong đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2015) khiến nhiều người xót xa. Cô bé hiện sống cùng mẹ là Nguyễn Thị Tuyên (sinh năm 1977). Nhiều năm qua, chị Tuyên phải chống chọi với hàng loạt bệnh tật như teo niệu quản, phải thường xuyên đặt ống thông để duy trì chức năng thận và mỗi tháng đều phải tái khám, thay ống với chi phí từ 3-7 triệu đồng.

Trước đây, chị Tuyên làm phụ hồ mưu sinh nhưng bị tai nạn giao thông khiến tay trái chấn thương nặng, phải bắt vít nên sức lao động suy giảm. Chị còn mắc bệnh u ngực, từng phẫu thuật lấy hạch nhưng suốt 5 năm qua chưa thể tái khám vì không có điều kiện.

Dàn khách mời động viên gia đình Bảo Ngọc trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Nguồn sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào mảnh ruộng chưa đến một sào và khoản trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng. Những lúc thiếu gạo, chị Tuyên phải vay mượn hàng xóm để cầm cự qua ngày, đồng thời xin mượn một khoảnh đất trống để trồng thêm rau.

Chia sẻ của Hương Ly, Lâm Vỹ Dạ

Lắng nghe câu chuyện, Lâm Vỹ Dạ bật khóc vì xúc động. Nữ nghệ sĩ nghẹn lòng khi ở tuổi 11, nhiều đứa trẻ chỉ mong được mẹ mua đồ chơi hay đưa đi chơi, còn điều Bảo Ngọc mong mỏi nhất lại chỉ là mẹ sớm khỏe mạnh để có thể ở bên em lâu hơn. Sự hiểu chuyện của cô bé khiến Lâm Vỹ Dạ không cầm được nước mắt.

Ca sĩ Minh Vương M4U cũng xúc động trước hoàn cảnh của Bảo Ngọc. Anh chia sẻ sự xót xa khi cô bé thiếu vắng tình cha nhưng vẫn luôn sống tình cảm và hiểu chuyện.

Á hậu Hương Ly bày tỏ sự lo lắng khi cả hai mẹ con đều đang chống chọi với bệnh tật, trong khi Bảo Ngọc còn quá nhỏ đã phải đối diện với nhiều khó khăn. Điều khiến nàng hậu trăn trở hơn cả là tương lai của bé khi mẹ mang bệnh nặng, còn em vẫn chưa có chỗ dựa vững chắc. Do đó, Hương Ly quyết định tài trợ toàn bộ chi phí học tập cho Bảo Ngọc đến hết lớp 12, mong tiếp thêm động lực để em tiếp tục theo đuổi việc học.

Hương Ly và đồng đội hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

Chung tay san sẻ khó khăn cùng gia đình, ca sĩ Minh Vương M4U trao tặng Bảo Ngọc 10 triệu đồng. Ca sĩ Đức Phúc dù không có mặt tại chương trình vẫn gửi tặng gia đình 10 triệu đồng như một sự động viên, tiếp sức để hai mẹ con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không chỉ sẻ chia bằng những lời động viên, các nghệ sĩ còn nỗ lực chinh phục các thử thách của chương trình để mang về thêm phần thưởng cho các nhân vật. Trải qua các phần thi, gia đình em Cao Ngọc Thảo Quỳnh về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Đại Quang về nhì với 24 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Bảo Ngọc giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 62 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng cùng sự chung tay của khán giả địa phương để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của mọi người lên đến gần 1,2 tỉ đồng.