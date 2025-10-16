Lâm Vỹ Dạ gợi cảm sau khi giảm cân, được chồng 'hộ tống' đi sự kiện

Nhiều nghệ sĩ Việt như Hữu Châu, Ngân Quỳnh, Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt... đến ủng hộ ê kíp trong ngày phim 'Cục vàng của ngoại' chính thức ra mắt.
Tối 15.10, sự kiện ra mắt phim Cục vàng của ngoại được tổ chức tại TP.HCM. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Lê Khánh, Tuấn Khải... chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Ngân Quỳnh, Hữu Châu, NSƯT Mỹ Uyên, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, Trương Minh Cường...
Cục vàng của ngoại là phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm gia đình, kể về hành trình đầy xúc động của ngoại và đứa cháu nhỏ, qua đó khắc họa những “góc khuất” lẫn yêu thương không chỉ từ lời nói. Tác phẩm do Khương Ngọc làm đạo diễn, đề cao tình cảm gia đình và những giá trị truyền thống.
Lâm Vỹ Dạ và dàn nghệ sĩ tại thảm đỏ ra mắt phim
Nhiều nghệ sĩ có mặt từ sớm tại thảm đỏ để chúc mừng ê kíp. Trong ảnh, Diệp Bảo Ngọc diện váy trễ vai khoe dáng quyến rũ, còn ca sĩ Nguyên Vũ trẻ trung với kiểu tóc tông màu bạch kim
Ảnh: T.A
Dàn diễn viên gồm Thuận Nguyễn, Trịnh Bảo, Huỳnh Lập, Lâm Thanh Nhã tại thảm đỏ của sự kiện
