Giải trí Phim

Lâm Vỹ Dạ gợi cảm sau khi giảm cân, được chồng 'hộ tống' đi sự kiện

Thạch Anh
Thạch Anh
16/10/2025 07:14 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ Việt như Hữu Châu, Ngân Quỳnh, Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt... đến ủng hộ ê kíp trong ngày phim 'Cục vàng của ngoại' chính thức ra mắt.

Tối 15.10, sự kiện ra mắt phim Cục vàng của ngoại được tổ chức tại TP.HCM. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Lê Khánh, Tuấn Khải... chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Ngân Quỳnh, Hữu Châu, NSƯT Mỹ Uyên, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, Trương Minh Cường...

Cục vàng của ngoại là phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm gia đình, kể về hành trình đầy xúc động của ngoại và đứa cháu nhỏ, qua đó khắc họa những “góc khuất” lẫn yêu thương không chỉ từ lời nói. Tác phẩm do Khương Ngọc làm đạo diễn, đề cao tình cảm gia đình và những giá trị truyền thống.

Lâm Vỹ Dạ và dàn nghệ sĩ tại thảm đỏ ra mắt phim

Nghệ sĩ Việt Hương rạng rỡ tại sự kiện. Sau khi xem phim, nữ nghệ sĩ không giấu được sự xúc động, ôm chầm lấy đàn chị Hồng Đào. Trong dự án này, cô đảm nhận vai bà Hậu, người phụ nữ cả đời hy sinh cho con, cho cháu

Ảnh: T.A

Sau thành công của Chị dâu, Khương Ngọc khẳng định bản thân không áp lực khi làm Cục vàng của ngoại. Tuy nhiên, anh đặt ra thử thách cho chính mình khi mời dàn diễn viên cũ, nhưng mang đến màu sắc mới lạ cho họ

Ảnh: T.A

Lâm Vỹ Dạ mặc gợi cảm khoe vóc dáng thon thả sau khi giảm cân. Cô được chồng là Hứa Minh Đạt "hộ tống" trong lần xuất hiện tại sự kiện. Hôn nhân của cặp đôi khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

Ảnh: T.A

Nghệ sĩ Hữu Châu cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh và học trò Ma Ran Đô trên thảm đỏ. Trong phim, ông góp mặt trong một vai diễn nhỏ, là hàng xóm thân thiết của bà Hậu do Việt Hương thủ vai

Ảnh: T.A

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh diện đồ đồng điệu đến chúc mừng ê kíp đoàn phim Cục vàng của ngoại. Cả hai không chỉ đồng hành trong cuộc sống hôn nhân mà còn hỗ trợ nhau trong công việc nghệ thuật

Ảnh: T.A

Nhiều nghệ sĩ có mặt từ sớm tại thảm đỏ để chúc mừng ê kíp. Trong ảnh, Diệp Bảo Ngọc diện váy trễ vai khoe dáng quyến rũ, còn ca sĩ Nguyên Vũ trẻ trung với kiểu tóc tông màu bạch kim

Ảnh: T.A

Nghệ sĩ Tuyết Thu được khen ngợi trẻ trung trong lần xuất hiện này. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật song cô vẫn miệt mài với các dự án phim ảnh thời gian qua

Ảnh: T.A

Cát Tường đưa con gái đến ủng hộ đoàn phim

Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Lê Quốc Nam chuẩn bị bó hoa chúc mừng Việt Hương có thêm vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp

Ảnh: T.A

Dàn diễn viên gồm Thuận Nguyễn, Trịnh Bảo, Huỳnh Lập, Lâm Thanh Nhã tại thảm đỏ của sự kiện

Ảnh: T.A


Khám phá thêm chủ đề

Lâm Vỹ Dạ hứa minh đạt Cục vàng của ngoại Việt Hương Khương Ngọc
Xem thêm bình luận