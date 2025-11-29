Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Á hậu vừa nhận học bổng tiến sĩ là ai?

Minh Hy
Minh Hy
29/11/2025 11:15 GMT+7

Sau một năm cố gắng, trải qua nhiều áp lực, Á hậu Phương Anh nhận được học bổng tiến sĩ của Trường đại học RMIT (TP.HCM).

Á hậu Phương Anh nhận học bổng tiến sĩ gần 3 tỉ đồng

Giành vị trí Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc thanh tú mà còn nhờ thành tích học tập tốt. Mới đây, Phương Anh thông báo trúng tuyển chương trình tiến sĩ quản trị (PhD in Management) tại Trường đại học RMIT (TP.HCM), đồng thời nhận học bổng toàn phần có giá trị gần 3 tỉ đồng.

Á hậu vừa nhận học bổng tiến sĩ là ai?- Ảnh 1.

Á hậu Phương Anh thừa nhận hành trình đạt được học bổng tiến sĩ không hề dễ dàng

Ảnh: NVCC

Chương trình Á hậu Phương Anh theo học có thời gian nghiên cứu 4 năm, bắt đầu từ tháng 11.2025. Học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí trong suốt khóa học tương đương 163,440 AUD (khoảng gần 3 tỉ đồng). Đề tài nghiên cứu của Phương Anh tập trung vào việc thúc đẩy doanh nghiệp thời trang Việt Nam vươn ra quốc tế thông qua yếu tố bền vững và chuyển đổi số. 

Trong suốt một năm qua, Á hậu Phương Anh cho biết bản thân nỗ lực hết mình và chịu nhiều áp lực để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, chính những thử thách đó đã giúp cô hiểu rõ hơn về mục tiêu của mình và phấn đấu vượt qua giới hạn bản thân.

Á hậu vừa nhận học bổng tiến sĩ là ai?- Ảnh 2.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện đang là giảng viên đại học

Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về cột mốc đặc biệt này, Á hậu Phương Anh cho biết việc theo đuổi chương trình tiến sĩ là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi cô muốn tiếp tục phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Khi nhận được học bổng tiến sĩ, người đẹp 9X không khỏi xúc động. Cô xem đây là một dấu mốc quan trọng và hy vọng thành tích này sẽ truyền cảm hứng đến những người trẻ đang theo đuổi ước mơ học tập và phát triển tri thức.

Hiện tại, Á hậu Phương Anh vẫn là giảng viên theo giờ tại khoa Kinh doanh của Trường đại học RMIT (TP.HCM). Song song đó, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 thỉnh thoảng nhận lời xuất hiện ở những sàn diễn thời trang và sự kiện giải trí.

Tin liên quan

Á hậu sở hữu IELTS 8.0: Áp lực khi đứng trên giảng đường

Á hậu sở hữu IELTS 8.0: Áp lực khi đứng trên giảng đường

Sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, Á hậu Phương Anh lựa chọn tập trung phát triển con đường giảng dạy. Bên cạnh những niềm vui, người đẹp 9X cũng đối mặt với không ít áp lực.

Khám phá thêm chủ đề

Á hậu Á hậu Phương Anh học bổng tiến sĩ rmit Hoa hậu Việt Nam 2020
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận