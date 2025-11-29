Á hậu vừa nhận học bổng tiến sĩ là ai?

Á hậu Phương Anh nhận học bổng tiến sĩ gần 3 tỉ đồng

Giành vị trí Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc thanh tú mà còn nhờ thành tích học tập tốt. Mới đây, Phương Anh thông báo trúng tuyển chương trình tiến sĩ quản trị (PhD in Management) tại Trường đại học RMIT (TP.HCM), đồng thời nhận học bổng toàn phần có giá trị gần 3 tỉ đồng.

Á hậu Phương Anh thừa nhận hành trình đạt được học bổng tiến sĩ không hề dễ dàng Ảnh: NVCC

Chương trình Á hậu Phương Anh theo học có thời gian nghiên cứu 4 năm, bắt đầu từ tháng 11.2025. Học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí trong suốt khóa học tương đương 163,440 AUD (khoảng gần 3 tỉ đồng). Đề tài nghiên cứu của Phương Anh tập trung vào việc thúc đẩy doanh nghiệp thời trang Việt Nam vươn ra quốc tế thông qua yếu tố bền vững và chuyển đổi số.

Trong suốt một năm qua, Á hậu Phương Anh cho biết bản thân nỗ lực hết mình và chịu nhiều áp lực để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, chính những thử thách đó đã giúp cô hiểu rõ hơn về mục tiêu của mình và phấn đấu vượt qua giới hạn bản thân.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện đang là giảng viên đại học Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về cột mốc đặc biệt này, Á hậu Phương Anh cho biết việc theo đuổi chương trình tiến sĩ là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi cô muốn tiếp tục phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Khi nhận được học bổng tiến sĩ, người đẹp 9X không khỏi xúc động. Cô xem đây là một dấu mốc quan trọng và hy vọng thành tích này sẽ truyền cảm hứng đến những người trẻ đang theo đuổi ước mơ học tập và phát triển tri thức.

Hiện tại, Á hậu Phương Anh vẫn là giảng viên theo giờ tại khoa Kinh doanh của Trường đại học RMIT (TP.HCM). Song song đó, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 thỉnh thoảng nhận lời xuất hiện ở những sàn diễn thời trang và sự kiện giải trí.