Á quân 'Giọng hát Việt nhí' bị loại khỏi show âm nhạc Hàn

Vũ Linh Đan dừng chân sớm ở show Universe Ticket

Vũ Linh Đan là đại diện Việt Nam duy nhất tại show âm nhạc tuyển chọn Universe Ticket (Universe Ticket: The Miracle of 82). Do đó, hành trình của người đẹp Giọng hát Việt nhí 2019 tại chương trình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt Nam.

Tuy nhiên, ở tập mới nhất, giọng ca sinh năm 2007 đáng tiếc không có tên trong danh sách 41 thực tập sinh được đi tiếp vào vòng hai. Điều này đồng nghĩa với việc Vũ Linh Đan cùng 39 cô gái khác chính thức dừng chân ở vòng loại đầu tiên. Trước đó, Universe Ticket đã có hai thực tập sinh rời show vì vấn đề cá nhân.

Cô gái Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trong đội hình biểu diễn TT (Twice)

Việc Vũ Linh Đan bị loại sớm khỏi Universe Ticket khiến nhiều khán giả Việt Nam và một bộ phận fan quốc tế tiếc nuối. Một số dân mạng khẳng định á quân Giọng hát Việt nhí 2019 xứng đáng vào vòng trong.

Thực chất, tại Universe Ticket, Vũ Linh Đan không phải là gương mặt nổi bật. Dù vậy, qua tiết mục cover hit Psycho (Red Velvet) ở vòng thi solo đến phần trình diễn nhóm ca khúc TT (Twice), cô được đánh giá là có kỹ năng ca hát ổn định, vũ đạo uyển chuyển, phát âm tiếng Hàn tốt và ngoại hình ưa nhìn.

Khán giả mong chờ Vũ Linh Đan có định hướng âm nhạc mới thời gian tới

Vũ Linh Đan năm nay 16 tuổi, từng đi thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) 2019, thuộc team huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh và Dương Khắc Linh. Tại cuộc thi, Linh Đan để lại ấn tượng với giọng hát truyền cảm, nội lực qua mỗi màn trình diễn, hát tiếng Anh tốt. Thời điểm đó, Vũ Linh Đan còn tỏa sáng với vóc dáng mảnh khảnh và gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Vì thế, giọng ca này còn được gọi là "Hoa hậu nhí" của The Voice Kids 2019. Cuối cùng, Vũ Linh Đan thắng giải á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và tiếp tục hoạt động âm nhạc đến nay.

Universe Ticket là show âm nhạc tuyển chọn đang gây chú ý của đài SBS, quy tụ 82 thực tập sinh nữ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Được biết, 8 thí sinh chiến thắng sẽ được lập thành một nhóm nhạc nữ Kpop mới hoạt động dưới trướng Công ty F&F Entertainment trong 2 năm 6 tháng.