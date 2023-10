Các giọng ca Việt tại Kpop hiện nay

Hanbin (ngồi, thứ hai từ trái sang) trong nhóm Tempest TWITTER NV

Tháng 9 vừa qua, Hanbin (tên thật: Ngô Ngọc Hưng) trở lại cùng nhóm Tempest với single album đầu tiên mang tên Into The Tempest với ca khúc chủ đề Vroom Vroom. Ở lần quảng bá này, sao Kpop người Việt nổi bật nhờ phong cách cá tính. Riêng Tempest cũng đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong màn comeback trên, từ độ phủ sóng rộng rãi cho đến việc lần đầu tiên mang về chiếc cúp nhất tuần trên Music Bank - một show âm nhạc đình đám thuộc đài KBS.

Năm ngoái, các chàng trai cũng giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng như Genie Music Awards, Asia Artist Award (AAA), Seoul Music Awards, Hanteo Music Awards... Đến năm nay, Hanbin cùng các đồng đội tiếp tục là ứng cử viên của các giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc, trong đó có giải MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2023 - hạng mục Nghệ sĩ được người hâm mộ quốc tế yêu thích nhất (Worldwide Fans' Choice).

Hanbin dần thu hút người hâm mộ xứ Hàn TWITTER NV

Cũng nhờ các cột mốc ấn tượng của Tempest tại làng nhạc xứ kim chi, danh tiếng Hanbin được phổ biến rộng rãi hơn. Anh được xem là giọng ca Việt Nam thành công nhất ở Kpop hiện giờ.

Sau Hanbin, ngày càng nhiều thực tập sinh Việt Nam gây chú ý qua các chương trình. Mới đây nhất, trên show Fan Pick, Đỗ Nam Sơn tỏa sáng với giọng hát cảm xúc, ngoại hình đáng yêu. Được biết, Đỗ Nam Sơn đến từ Big Arts Entertainment, là đàn em của ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân. Tăng Duy Tân cũng từng có động thái kêu gọi mọi người ủng hộ cho Đỗ Nam Sơn.

Đỗ Nam Sơn (hàng trên, ngoài cùng bên trái) được công bố có tên trong đội hình ra mắt chính thức của Pickus INSTAGRAM NV

Trong tập cuối Fan Pick, chàng trai sinh năm 2007 xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành được một suất ra mắt trong nhóm nhạc mang tên Pickus với 7 thành viên, gồm Yoon Hye Seong, Yura, Park Min Geun, Ricky, Korato, Yoo Hyun Seung và Đỗ Nam Sơn. Pickus là sự kết hợp giữa từ Pick (chọn) và us (chúng tôi) với ý nghĩa nhóm được tạo nên bởi chính những người hâm mộ.

Nhóm nhạc đa quốc tịch này dự kiến sẽ được "lên sàn" vào đầu năm sau. Chia sẻ với giới truyền thông, phía Pickus khẳng định họ muốn trở thành một nhóm nhạc mang đến làn gió mới cho thị trường Kpop.

Fan kỳ vọng Đặng Hồng Hải sớm được ra mắt INSTAGRAM NV

Cách nay ít ngày, tin tức Đặng Hồng Hải ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Dongyo Entetainment của Hàn Quốc cũng nhận được sự quan tâm. Fan kỳ vọng mỹ nam 20 tuổi được trở thành thần tượng Kpop tiếp theo ra mắt.

Sinh năm 2003, cao 1,8 m, Đặng Hồng Hải là cựu thực tập sinh bước ra từ chương trình Boys Planet chiếu đầu năm nay trên kênh Mnet (Hàn Quốc). Sở hữu gương mặt thư sinh và phong thái tràn đầy năng lượng, đáng tiếc Đặng Hồng Hải dừng chân ở top 28.

Đặng Hồng Hải từng thi The Voice Kids 2016, thuộc đội Đông Nhi INSTAGRAM NV

Chàng trai 10X từng thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) 2016 khi còn nhỏ và gây ấn tượng với giọng hát đầy cảm xúc. Trước khi về Dongyo Entetainment, Đặng Hồng Hải từng trực thuộc Fantagio, công ty giải trí nổi tiếng, là "nhà chung" của loạt sao Hàn: Cha Eun Woo, Ong Seong Woo…

Một giọng ca The Voice Kids khác tiến quân vào Kpop là Vũ Linh Đan. Cô là Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và đang tranh tài tại show tuyển chọn Universe Ticket (Universe Ticket: The Miracle of 82) ở Hàn Quốc.

Vũ Linh Đan nhận được nhiều sự kỳ vọng CẮT TỪ CLIP

Show quy tụ 82 nữ thực tập sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Các cô gái sẽ phải trải qua nhiều vòng thi để có thể đứng trong đội hình 8 thí sinh chiến thắng cuối cùng. 8 người này sẽ được lập thành một nhóm nhạc nữ Kpop mới hoạt động dưới trướng Công ty F&F Entertainment trong 2 năm 6 tháng.

Tập đầu tiên của Universe Ticket sẽ đến với khán giả vào ngày 18.11 tới trên SBS (Hàn Quốc). Cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam kỳ vọng vào màn thể hiện của Vũ Linh Đan ở chương trình lần này, đồng thời kêu gọi ủng hộ, giúp cô có thể tiến sâu vào các vòng trong.