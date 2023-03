Á quân 'Physical: 100' lên tiếng về ồn ào sắp xếp kết quả

Trận chung kết của Physical: 100 vướng nhiều tranh cãi CẮT TỪ CLIP

Dù tập cuối phát sóng đã hơn 1 tuần, kết thúc của Physical: 100 vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cách đây ít hôm, dư luận xôn xao trước tin đồn ê kíp Trò chơi con mực phiên bản show truyền hình có nhúng tay sắp xếp kết quả chung cuộc.

Theo Ilyo Shinmun (Hàn Quốc), trận chung kết kéo dây giữa Woo Jin Yong và Jung Hae Min diễn ra không công bằng. Dù trên show chỉ phát sóng một trận đấu, cả hai phải thi đấu chung kết với nhau tận ba lần.

Khán giả nhận định ê kíp Physical: 100 làm việc thiếu minh bạch

CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, trận đầu tiên dừng lại giữa chừng do Woo Jin Yong khiếu nại đạo cụ có vấn đề. Trận thứ hai dù kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Jung Hae Min nhưng cũng không được tính bởi trục trặc âm thanh. Ê kíp yêu cầu hai thí sinh thi lại tiếp lần ba. Đến đây, Jung Hae Min khẳng định bản thân không còn sức vì đã dồn toàn bộ lực cho hai trận đầu tiên. Tại trận thứ ba cũng là trận được ban tổ chức sử dụng phát sóng, Woo Jin Yong đánh bại Jung Hae Min. Vận động viên CrossFit Woo Jin Yong nhận tiền thưởng khổng lồ - 300 triệu won (hơn 5,7 tỉ đồng), còn Jung Hae Min chấp nhận vị trí á quân.

Trước nghi vấn thao túng kết quả do phía tờ Ilyo Shinmun đăng tải, ê kíp sản xuất Physical: 100 phủ nhận và dọa kiện những người phát tán tin đồn thất thiệt. Quán quân Woo Jin Yong cũng từ chối bình luận. Trong khi đó, hôm 28.2, Jung Hae Min đột ngột phản hồi: "Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lên tiếng và chia sẻ quan điểm với tư cách là một trong hai người tham gia vào trận đấu chung kết".

Jung Hae Min lên tiếng giải thích về nguyên nhân thua cuộc trong trận chung kết CẮT TỪ CLIP

Jung Hae Min cho biết: "Khi chúng tôi vừa bắt đầu thi kéo dây đã có sự khác biệt lớn giữa tôi và Woo Jin Yong. Ngay cả những thành viên còn lại đang xem cũng bảo rằng tốc độ của tôi nhanh hơn gấp ba lần cậu ấy". Sau đó, Jung Hae Min cũng xác nhận thông tin trận đấu chung kết phải thực hiện đến ba đợt với những lần gián đoạn có lý do tương tự như phía Ilyo Shinmun công bố.

Á quân Physical: 100 nhấn mạnh ban đầu anh không đồng ý thi đấu lại lần ba. Tuy nhiên, vì nhà sản xuất thuyết phục, vận động viên xe đạp này đồng ý đấu lại. Khi thua cuộc, Jung Hae Min nghi ngờ tính trung thực của nhà sản xuất Physical: 100. "Có thể là do tôi đã hết sức rồi, nhưng khi tôi cố gắng kéo dây thì dụng cụ không hề nhúc nhích", anh nói.

Quán quân Woo Jin Yong không đưa ra bình luận gì về lùm xùm Physical: 100 thao túng kết quả CẮT TỪ CLIP

Do đó, Jung Hae Min yêu cầu nhà sản xuất phát sóng đoạn giải thích về lý do khiến anh cạn kiệt sức lực dẫn đến thất bại. Đáng tiếc, phía Physical: 100 từ chối và đáp: "Các thí sinh không thể can thiệp vào việc biên tập chương trình". Cuối bài phỏng vấn, Jung Hae Min khẳng định: "Tôi chỉ cảm thấy chương trình đã chỉnh sửa để khiến tôi có vẻ như chịu thua một cách vô vọng. Đây là điều khó chấp nhận với tư cách một vận động viên".



Chia sẻ của Jung Hae Min khiến dân mạng vô cùng bức xúc, chỉ trích kịch liệt show Physical: 100 thiếu trung thực và làm việc kém chuyên nghiệp. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng vì một show giải trí có format tốt như Physical: 100 "mất điểm" ở ngay trận chung kết cuối cùng. Vài ý kiến khác kêu gọi chương trình nên chia đôi tiền thưởng cho hai thí sinh đã vào chung kết.

Phía Physical: 100 chịu nhiều "gạch đá" sau phát biểu của á quân POSTER SHOW

Physical: 100 là show tranh tài về năng lực thể chất của 100 thí sinh với quy tắc đơn giản: chiến đấu hết mình và cố gắng trở thành người chiến thắng cuối cùng giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 300 triệu won. Các vòng thi đấu đến thiết kế đấu trường dành cho người chơi của Physical: 100 dễ khiến khán giả liên tưởng ngay đến Trò chơi con mực, bộ phim truyền hình ăn khách cũng xoay quanh hàng trăm người thi đấu để lấy tiền thưởng.