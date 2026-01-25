Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ả Rập Xê Út tham vọng 'hóa rồng' từ đất hiếm

Vi Trân
Vi Trân
25/01/2026 06:00 GMT+7

Sở hữu kho dự trữ khoáng sản trị giá 2.500 tỉ USD gồm nhiều nguyên tố đất hiếm, Ả Rập Xê Út đang tận dụng nguồn tài nguyên đó để thực hiện cuộc chuyển mình lớn, theo CNN đưa tin ngày 24.1.

Là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới, song Ả Rập Xê Út đang trong hành trình đa dạng hóa nền kinh tế mạnh mẽ với kế hoạch Tầm nhìn 2030, trong đó khai khoáng là một trụ cột chính. Các nhà phân tích cho biết vương quốc vùng Vịnh đang thúc đẩy ngành khoáng sản nhằm giảm phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ và gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Theo đó, Riyadh đang cắt giảm thủ tục, đẩy nhanh cấp phép khai thác tại các mỏ mới cho công ty nội địa lẫn quốc tế, giảm thuế đầu tư khai khoáng và có kế hoạch chi mạnh nhằm bắt kịp những nước mạnh trong ngành.

Ả Rập Xê Út tham vọng 'hóa rồng' từ đất hiếm - Ảnh 1.

Đoàn tàu gần khu khai thác khoáng sản ở Jubail (Ả Rập Xê Út)

Ảnh: AFP

Theo S&P Global, ngân sách cho thăm dò khai thác khoáng sản của Ả Rập Xê Út đã tăng 595% từ năm 2021 - 2025. Tuần trước, hãng khai khoáng nhà nước Maaden công bố sẽ đầu tư 110 tỉ USD vào ngành kim loại và khai khoáng trong 10 năm tới. Không chỉ khai thác khoáng sản, Ả Rập Xê Út còn có kế hoạch xây dựng chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp nội địa, ví dụ sản xuất xe điện.

Giới chuyên gia cho rằng hệ thống hạ tầng đang phát triển của vương quốc cũng có thể giúp nước này trở thành trung tâm cho việc tinh chế khoáng sản quan trọng được khai thác từ những nơi khác. Mỹ là một trong những đối tác quan tâm.

Trước đây, sau khi khai thác đất hiếm nặng, Mỹ chuyển đến Trung Quốc để tinh chế. Năm 2025, Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm giữa xung đột thương mại với Washington. Tháng 11.2025, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman thăm cấp nhà nước đến Mỹ và cam kết đầu tư gần 1.000 tỉ USD vào hạ tầng, công nghệ và công nghiệp. Trong đó, Công ty MP Materials của Mỹ hợp tác với Maaden và Bộ Quốc phòng Mỹ để xây cơ sở tinh chế mới tại quốc gia vùng Vịnh.

Bà Melissa Sanderson, đồng Chủ tịch Viện Khoáng sản quan trọng (CMI, Canada), cho rằng lợi thế lớn nhất của Ả Rập Xê Út là khối lượng dự trữ đáng tin cậy và chuyên môn của Tập đoàn năng lượng nhà nước Aramco. Những yếu tố đó có thể giúp cải thiện phương pháp tinh chế và có tiềm năng giúp Ả Rập Xê Út thay thế Trung Quốc thành nhà xử lý giá rẻ và thân thiện môi trường. Dù vậy, vẫn còn một số thách thức đối với quốc gia này như sự bất ổn tại khu vực Trung Đông hay mối quan hệ ngoại giao với các nước giàu khoáng sản khác.

"Xét trên nhiều khía cạnh, những chuyển đổi kinh tế đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út được thiết kế không hẳn vì lợi ích kinh tế thuần túy, mà nhằm nâng cao vị thế chính trị của đất nước để trở thành một nhân tố thiết yếu - một điểm xoay trục trong bối cảnh địa chính trị", bà Sanderson nhận định.

Tin liên quan

Nhật Bản, Mỹ 'bắt tay' khai thác đất hiếm dưới biển sâu

Nhật Bản, Mỹ 'bắt tay' khai thác đất hiếm dưới biển sâu

Nhật Bản và Mỹ sắp triển khai khai thác các mỏ đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima (Nhật Bản), một bước đi chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và củng cố chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Nhật tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Đất hiếm Trung Đông ả rập xê út
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận