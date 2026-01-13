Nhật tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Nhiệm vụ kéo dài một tháng của tàu thử nghiệm Chikyu gần đảo Minamitori, cách Tokyo (Nhật Bản) khoảng 1.900 km về phía đông nam, sẽ đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới trong việc liên tục bơm bùn dưới đáy biển chứa đất hiếm từ độ sâu 6 km lên tàu, theo Reuters. Con tàu này, với 130 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà nghiên cứu, dự kiến sẽ trở về cảng vào ngày 14.2.

Giống các đồng minh phương Tây, Nhật Bản đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về các khoáng sản thiết yếu cho việc sản xuất ô tô, điện thoại thông minh và thiết bị quân sự. Đây được xem là một nỗ lực ngày càng trở nên cấp bách trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh.

"Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm sản xuất trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định về các khoáng sản thiết yếu cho ngành công nghiệp", ông Shoichi Ishii, đứng đầu dự án do chính phủ hậu thuẫn, nói với các phóng viên trong tháng 12.2025, trước khi tàu Chikyu rời cảng ở tỉnh Shizuoka.

"Nếu thành công, dự án này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc đa dạng hóa nguồn cung tài nguyên đất hiếm của Nhật Bản", ông Ishii nhấn mạnh. Ông còn nói rằng việc khai thác các khoáng sản quan trọng từ độ sâu 6 km dưới mực nước biển sẽ là một thành tựu công nghệ lớn.

Cùng ngày 12.1, các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) thảo luận về nguồn cung đất hiếm tại một cuộc họp ở Washington D.C (Mỹ).



