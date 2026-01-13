Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
13/01/2026 06:00 GMT+7

Một tàu nghiên cứu của Nhật Bản ngày 12.1 đã khởi hành đến đảo san hô Minamitori để thăm dò lớp bùn giàu đất hiếm. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhiệm vụ kéo dài một tháng của tàu thử nghiệm Chikyu gần đảo Minamitori, cách Tokyo (Nhật Bản) khoảng 1.900 km về phía đông nam, sẽ đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới trong việc liên tục bơm bùn dưới đáy biển chứa đất hiếm từ độ sâu 6 km lên tàu, theo Reuters. Con tàu này, với 130 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà nghiên cứu, dự kiến sẽ trở về cảng vào ngày 14.2.

Nhật tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc - Ảnh 1.

Giống các đồng minh phương Tây, Nhật Bản đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về các khoáng sản thiết yếu cho việc sản xuất ô tô, điện thoại thông minh và thiết bị quân sự. Đây được xem là một nỗ lực ngày càng trở nên cấp bách trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh.

"Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm sản xuất trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định về các khoáng sản thiết yếu cho ngành công nghiệp", ông Shoichi Ishii, đứng đầu dự án do chính phủ hậu thuẫn, nói với các phóng viên trong tháng 12.2025, trước khi tàu Chikyu rời cảng ở tỉnh Shizuoka.

"Nếu thành công, dự án này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc đa dạng hóa nguồn cung tài nguyên đất hiếm của Nhật Bản", ông Ishii nhấn mạnh. Ông còn nói rằng việc khai thác các khoáng sản quan trọng từ độ sâu 6 km dưới mực nước biển sẽ là một thành tựu công nghệ lớn.

Cùng ngày 12.1, các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) thảo luận về nguồn cung đất hiếm tại một cuộc họp ở Washington D.C (Mỹ).


Tin liên quan

Ông Trump giảm thuế, đạt thỏa thuận đất hiếm với Trung Quốc

Ông Trump giảm thuế, đạt thỏa thuận đất hiếm với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt thỏa thuận đất hiếm có thời hạn 1 năm với Trung Quốc và quyết định giảm thuế đối với hàng hóa nước này, sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Tình thế châu Âu giữa 'chiến trường đất hiếm'

Nhật Bản, Mỹ 'bắt tay' khai thác đất hiếm dưới biển sâu

Khám phá thêm chủ đề

Đất hiếm trung quốc canada Tokyo Bắc kinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận