Giải trí Đời nghệ sĩ

Á vương cao 1,86 m tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng

Minh Hy
Minh Hy
14/02/2026 23:47 GMT+7

Đối với Á vương Vũ Linh, trong tình yêu, ngoại hình là điều đầu tiên khiến anh chú ý đến một người. Tuy nhiên, để anh quyết định cả hai có đồng hành với nhau lâu dài hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Vũ Linh ra sao sau Manhunt International 2025?

Trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ, Á vương Vũ Linh có dịp nhìn lại hành trình của mình trong một năm qua. Đối với anh, việc giành được danh hiệu Á vương 4 tại Manhunt International 2025 là cột mốc đáng nhớ nhất. Dù vậy, Vũ Linh thừa nhận mình có một chút tiếc nuối vì chưa thể chiến thắng danh hiệu cao nhất tại cuộc thi.

Á vương cao 1,86m tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng - Ảnh 1.

Sau khi đạt được danh hiệu Á vương 4 tại Manhunt International 2025, Vũ Linh đắt show hơn

Ảnh: NVCC

"Sau danh hiệu Á vương 4 tại Manhunt International 2025, tôi nhận ra nếu muốn đi xa hơn ở thị trường quốc tế, ngoại ngữ và khả năng giao tiếp đa văn hóa là điều bắt buộc. Không chỉ nói được tiếng Anh, mà phải đủ tự tin để thảo luận, chia sẻ quan điểm một cách bản lĩnh. Đó là lý do tôi đầu tư nghiêm túc cho việc học và rèn luyện kỹ năng phản xạ trong môi trường chuyên nghiệp", anh nói.

Á vương cao 1,86m tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng - Ảnh 2.

Người mẫu Vũ Linh sinh năm 1994 tại Bến Tre, anh từng có thời gian làm tiếp viên hàng không

Ảnh: NVCC

Vào những ngày chuẩn bị đón tết cổ truyền, Vũ Linh dành thời gian cho gia đình sau một năm làm việc vất vả. Á vương cao 1,86 m thừa nhận trong dịp tết anh cũng thường nhận được những câu hỏi về tiền bạc, chuyện tình cảm. Dẫu vậy, Vũ Linh chọn cách ứng xử nhẹ nhàng để không làm mất hòa khí trong gia đình. 

Á vương cao 1,86m tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng - Ảnh 3.

Trong năm 2026, Vũ Linh cùng ê kíp hoạch định những chiến lược dài hạn, không chỉ xây dựng hình ảnh bề nổi, mà đầu tư cho tri thức và trách nhiệm xã hội

Ảnh: NVCC

Vũ Linh tâm sự: "Tôi nghĩ đó là điều rất bình thường, dù mọi người hỏi ở góc độ hay khía cạnh nào thì đó cũng là sự quan tâm. Vậy nên, tôi luôn trân trọng điều đó. Những câu hỏi như thu nhập bao nhiêu hay khi nào cưới, đôi khi không hẳn là tò mò đời tư, mà xuất phát từ sự quan tâm, yêu mến từ những điều nhỏ và bình dị nhất. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng mỗi người đều có những không gian riêng cần được tôn trọng. Thu nhập là một phần của kết quả phấn đấu trong công việc, còn chuyện hôn nhân lại thuộc về hành trình cá nhân và gia đình. Không phải điều gì cũng cần công khai để chứng minh giá trị của mình. Linh thường chọn cách trả lời nhẹ nhàng, hài hước khi phù hợp và nghiêm túc khi cần thiết".

Nói thêm về mẫu người yêu lý tưởng, Á vương Vũ Linh cho biết trong chuyện tình yêu, vẻ ngoài vẫn là yếu tố thu hút sự chú ý của anh. Tuy nhiên, để cả hai tiến xa hơn trong một mối quan hệ thì cần có sự thấu hiểu, cảm thông vì tính chất nghề nghiệp của anh khá đặc thù, phải đi nhiều và gặp gỡ nhiều người. Nam người mẫu sinh năm 1994 không xây dựng cho mình khuôn mẫu người yêu nhất định, vì anh cho rằng một mối quan hệ bền vững là khi hai cá thể giúp nhau trưởng thành và tốt hơn mỗi ngày.

Chàng trai quê Bến Tre đoạt á vương 4 Manhunt International 2025

Chàng trai quê Bến Tre đoạt á vương 4 Manhunt International 2025

Tại chung kết Manhunt International 2025 diễn ra tối 10.6, người mẫu Vũ Linh đến từ Việt Nam đoạt danh hiệu á vương 4. Chàng trai quê Bến Tre bày tỏ rằng đây là thành quả cho sự nỗ lực không ngừng của mình và ê kíp.

Khám phá thêm chủ đề

