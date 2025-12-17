Nam rapper Việt vừa 'đón tin vui' ở tuổi 28 là ai?

Rapper Low G xuất hiện trên tạp chí quốc tế

Mới đây, rapper Low G được tạp chí quốc tế LiFTED Asia chọn làm gương mặt trang bìa của số phát hành vào tháng 12. LiFTED Asia là tạp chí hiphop châu Á, từng giới thiệu và tôn vinh nhiều nghệ sĩ có ảnh hưởng và đóng góp bền vững cho cộng đồng như DIVINE, Rich Brian hay VannDa. Ngoài ra, nữ rapper Việt Suboi cũng từng xuất hiện trên bìa tạp chí này vào năm 2021.

Hình ảnh của rapper Low G trên tạp chí LiFTED Asia ẢNH: NVCC

Trước khi lựa chọn Low G làm gương mặt ảnh bìa, LiFTED Asia đã đăng tải một bài viết phân tích định hướng âm nhạc cũng như tinh thần hiphop mà Low G theo đuổi. Bài viết này đánh giá về cách xây dựng chủ đề, mạch cảm xúc và tư duy làm album của Low G trong bối cảnh nhạc số hiện nay.

Theo đó, album L2K của Low G không chạy theo xu thế mà anh khéo léo sử dụng chất liệu hiphop Việt Nam những năm 2000 cùng với màu sắc bụi bặm, đường phố và đậm chất Hà Nội để xây dựng chất nhạc riêng cho mình.

Được đánh giá là rapper tài năng nhưng Low G quyết định không thi Rap Việt ẢNH: FBNV

Sau album này, Low G tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi tung ra sản phẩm Chất gây hại, kết hợp với "anh trai" Quang Hùng MasterD. Ở sản phẩm này, Low G và đồng nghiệp mang đến giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai khi kể về chuyện tình yêu dễ thương.

Song song với việc phát triển sự nghiệp, Low G vừa cầu hôn thành công bạn gái Dương Fyn sau 5 năm gắn bó. Được biết, cô là quản lý cho nam rapper 9X trong nhiều năm qua. Màn cầu hôn giản dị nhưng đong đầy tình cảm khiến người hâm mộ của cả hai thích thú và mong sớm thấy hình ảnh cặp đôi bước vào lễ đường.

Low G tên thật Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997, anh khởi đầu sự nghiệp với vai trò là vũ công của Last Fire Crew trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc. Low G được chú ý nhiều hơn nhờ loạt ca khúc như An thần, Simp gái 808, Okeokeoke, Tán gái 505, Càng cua, E.P FLVR...