A10 Networks mua lại TrojAI Inc., mở rộng lộ trình phát triển AI

A10 Networks (NYSE: ATEN) vừa công bố đã hoàn tất việc mua lại TrojAI ảnh: A10 Networks

Thương vụ này củng cố năng lực của A10 trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật AI chủ quyền (sovereign AI security), giúp khách hàng kiểm soát cách thức và địa điểm bảo vệ các mô hình AI, dữ liệu và các tác nhân AI của mình.

TrojAI cung cấp 2 lớp bảo mật AI. Thứ nhất là dịch vụ "red teaming" giúp kiểm tra và đánh giá các mô hình, tác nhân và ứng dụng AI để phát hiện lỗ hổng ngay trong giai đoạn phát triển. Thứ hai là khả năng bảo vệ thời gian thực (runtime protection), giúp phòng vệ trước các mối đe dọa khi hệ thống AI đang vận hành. Sự kết hợp này cho phép các tổ chức triển khai AI tạo sinh (Generative AI) và AI tác nhân (Agentic AI) nhanh chóng và an toàn hơn.

Ông Dhrupad Trivedi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành A10 Networks, cho biết AI đang thay đổi cả cách doanh nghiệp xây dựng sản phẩm lẫn bề mặt tấn công mà họ cần bảo vệ. Các giải pháp bảo mật truyền thống vốn không được thiết kế để xử lý những mô hình phi xác định và các tác nhân tự động.

Cũng theo ông Dhrupad Trivedi, TrojAI là sự bổ sung hoàn hảo cho A10 cả về chiến lược lẫn vận hành. Việc kết hợp tường lửa AI dựa trên phần cứng với các công nghệ red teaming và bảo vệ thời gian thực dựa trên phần mềm của TrojAI sẽ giúp khách hàng triển khai AI nhanh chóng và tự tin hơn; đồng thời bảo vệ các mô hình, dữ liệu và tác nhân AI mà không làm ảnh hưởng đến độ trễ thấp và tính sẵn sàng cao mà họ kỳ vọng từ A10. Điều này áp dụng cho mọi môi trường triển khai, từ tại chỗ (on-premises), đám mây đến mô hình lai (hybrid). Đối với những khách hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về chủ quyền dữ liệu, giải pháp này cho phép họ khai thác AI trong khi vẫn giữ các tài sản quan trọng nhất trong môi trường do chính họ kiểm soát.

Sau khi hoàn tất thương vụ, A10 dự kiến sẽ tích hợp các công nghệ của TrojAI vào danh mục giải pháp bảo mật đang phát triển của mình, cho phép khách hàng vận hành AI an toàn ở bất kỳ đâu dữ liệu của họ được lưu trữ.

Được thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại San Jose, California (Mỹ), A10 Networks hiện phục vụ hơn 7.000 khách hàng trên toàn thế giới, cung cấp các giải pháp bảo mật ứng dụng và mạng giúp bảo vệ, tối ưu hóa và mở rộng các hệ thống trọng yếu trong môi trường tại chỗ, đám mây lai và điện toán biên.