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COMPUTEX 2026 khép lại với hơn 111.000 khách tham quan, AI tiếp tục là tâm điểm

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/06/2026 12:15 GMT+7

COMPUTEX 2026 thu hút hơn 111.000 khách tham quan từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của AI trong các lĩnh vực sản xuất, robot, điện toán và khởi nghiệp công nghệ.

Ngày 5.6 tại Đài Bắc (Đài Loan), COMPUTEX 2026 chính thức khép lại sau 4 ngày diễn ra với chủ đề "AI Together". Triển lãm năm nay tập trung vào các xu hướng nổi bật như AI computing, robot, di chuyển thông minh và những công nghệ thế hệ mới.

Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 111.312 khách tham quan và nhà mua hàng đến từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan.

AI vật lý trở thành xu hướng mới

Một trong những chủ đề nổi bật nhất tại COMPUTEX 2026 là AI vật lý (Physical AI) - xu hướng đưa AI từ môi trường số vào các ứng dụng thực tế như sản xuất, logistics, y tế và hàng không vũ trụ.

Theo báo cáo của Strategy& thuộc PwC, AI vật lý có thể tạo ra khoảng 430 tỉ euro giá trị thị trường toàn cầu vào năm 2030 và bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn trong vòng 3 - 5 năm tới.

COMPUTEX 2026 khép lại với hơn 111.000 khách tham quan, AI tiếp tục là tâm điểm - Ảnh 1.

COMPUTEX 2026 thu hút đông đảo các chuyên gia công nghệ quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm của Đài Loan trong chuỗi giá trị AI toàn cầu

Ảnh: taitra

Phản ánh xu hướng này, COMPUTEX 2026 lần đầu ra mắt khu vực AI Robotics, nơi các doanh nghiệp trình diễn robot, công nghệ Embodied AI và các giải pháp tự động hóa ứng dụng trong thực tế.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu E-paper Pavilion và TechXperience với hơn 180 đơn vị tham gia, mở rộng phạm vi trưng bày sang nhiều lĩnh vực công nghệ mới.

Lãnh đạo công nghệ toàn cầu cùng bàn về tương lai AI

Các phiên keynote tiếp tục là điểm nhấn của COMPUTEX khi quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Cristiano Amon, Tổng giám đốc Qualcomm; Matt Murphy, Tổng giám đốc Marvell; Lip-Bu Tan, Tổng giám đốc Intel và Rafael Sotomayor, Tổng giám đốc NXP.

COMPUTEX 2026 khép lại với hơn 111.000 khách tham quan, AI tiếp tục là tâm điểm - Ảnh 2.

Khách tham quan tại COMPUTEX đã được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới nhất, chứng kiến AI và các phát kiến mới được triển khai trong thực tế

Ảnh: taitra

Các diễn giả tập trung thảo luận về tương lai của AI computing, edge AI, nền tảng điện toán thế hệ mới và các giải pháp di chuyển thông minh.

Trong khi đó, COMPUTEX Forum quy tụ 28 lãnh đạo và chuyên gia công nghệ, cùng trao đổi về 6 chủ đề trọng tâm liên quan đến AI, robot và quản trị dữ liệu. Theo ban tổ chức, số lượng đăng ký tham dự diễn đàn tăng gấp 3 lần so với các năm trước.

InnoVEX tiếp tục mở rộng quy mô

Sự kiện khởi nghiệp InnoVEX 2026 ghi nhận hơn 500 startup tham gia, tăng hơn 11% so với năm 2025. Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc là những thị trường có số lượng startup tham dự nhiều nhất. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp khởi nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Năm nay, InnoVEX lần đầu hợp tác với Plug and Play Taiwan và Everidge của Nhật Bản nhằm mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo và tăng cơ hội kết nối thị trường cho các startup.

Bên cạnh đó, 9 gian hàng quốc gia gồm Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Israel, Canada, Ý và Cộng hòa Séc đã mang đến nhiều giải pháp mới trong lĩnh vực AI, robot và di chuyển thông minh.

Hướng tới phát triển bền vững

Ngoài công nghệ, COMPUTEX 2026 tiếp tục nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững thông qua nguyên tắc 3R gồm giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Giải thưởng Sustainable Design Award năm nay cũng bổ sung 2 hạng mục mới nhằm khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia các sáng kiến thiết kế bền vững.

COMPUTEX 2026 khép lại với hơn 111.000 khách tham quan, AI tiếp tục là tâm điểm - Ảnh 3.

Khu vực AI Robotics lần đầu xuất hiện tại COMPUTEX 2026, giới thiệu các đổi mới về các phát kiến có AI hỗ trợ với những trải nghiệm tương tác trực tiếp

Ảnh: taitra

Triển lãm đồng thời mở rộng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và phong cách sống thông qua khu vực COMPUTEX Service Lounge cùng nhiều không gian tương tác dành cho khách tham quan. Theo ban tổ chức, COMPUTEX 2027 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4.6 tại Trung tâm Triển lãm Nangang và Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc (TWTC), tiếp tục tập trung vào các xu hướng AI và đổi mới công nghệ toàn cầu.

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