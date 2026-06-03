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Công nghệ Tin tức công nghệ

Intel mở rộng Core Ultra Series 3 sang robot và AI biên tại Computex 2026

Khải Minh
Khải Minh
03/06/2026 07:11 GMT+7

Không chỉ dành cho PC, Core Ultra Series 3 đang được Intel đưa lên thiết bị chơi game cầm tay và các nền tảng robot AI.

Tại sự kiện Computex 2026 (Đài Loan), Intel dành phần lớn các công bố quan trọng để phác họa vai trò của hãng trong làn sóng AI tiếp theo. Thay vì chỉ tập trung vào phần cứng cho máy tính cá nhân, Intel cho thấy tham vọng đưa các dòng vi xử lý của mình hiện diện trên nhiều lớp hạ tầng, từ thiết bị đầu cuối, robot đến trung tâm dữ liệu.

Chiến lược này được thể hiện xuyên suốt các công bố của hãng, từ nền tảng Core Ultra Series 3 cho máy tính cá nhân đến dòng Xeon 6 dành cho trung tâm dữ liệu. Thay vì chỉ nói về hiệu năng phần cứng, Intel tập trung vào cách các bộ xử lý của mình tham gia vào quá trình vận hành các hệ thống AI.

Intel mở rộng Core Ultra Series 3 sang robot và AI biên tại Computex 2026 - Ảnh 1.

CEO Lip-Bu Tan trình bày tại buổi công bố các sản phẩm mới của Intel tại Computex 2026

ẢNH: KHẢI MINH

Một trong những phần trình diễn đáng chú ý tại sự kiện đến từ Perplexity AI. Công ty này cho thấy mô hình xử lý lai trên các thiết bị sử dụng Core Ultra, trong đó dữ liệu nhạy cảm được xử lý trực tiếp trên thiết bị, còn những tác vụ ít yêu cầu bảo mật hơn mới được chuyển lên đám mây. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng đưa AI xuống thiết bị đầu cuối nhằm giảm độ trễ và hạn chế phụ thuộc vào hạ tầng từ xa.

Bên cạnh máy tính cá nhân, Intel cũng mở rộng phạm vi ứng dụng của Core Ultra Series 3 sang nhiều lĩnh vực khác. Intel giới thiệu nền tảng đồ họa Arc G3 Series dành cho thiết bị chơi game cầm tay, đồng thời tiếp tục đưa nền tảng này vào các hệ thống AI biên và robot. Theo Intel, hiện có hơn 130 dự án thiết kế AI biên đang sử dụng công nghệ của hãng. Một trong những ví dụ được giới thiệu là robot pha chế Ella của Sensory AI, sử dụng Core Ultra Series 3 để xử lý đồng thời các tác vụ AI và điều khiển thời gian thực. Intel cũng công bố OpenVINO Physical AI, bộ công cụ mã nguồn mở dành cho việc triển khai mô hình AI lên robot.

Ở phía trung tâm dữ liệu, Intel cho rằng ngành công nghệ đang dịch chuyển từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sang các hệ thống AI tác nhân (Agentic AI), nơi nhiều tác nhân AI hoạt động đồng thời để hoàn thành nhiệm vụ. Theo lập luận của hãng, các hệ thống như vậy không chỉ cần sức mạnh xử lý của GPU mà còn đòi hỏi CPU đóng vai trò điều phối và quản lý tài nguyên.

Đó cũng là lý do Intel tiếp tục đặt trọng tâm vào Xeon 6 và Xeon 6+, đồng thời giới thiệu Rackscale Blueprints cùng các dự án hợp tác hạ tầng AI với Foxconn. Khi mà NVIDIA và AMD ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực AI, Intel đang tìm cách duy trì vị thế bằng việc nhấn mạnh vai trò của CPU trong toàn bộ chuỗi vận hành AI thay vì chỉ cạnh tranh ở cuộc đua tăng tốc tính toán.

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