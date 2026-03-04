Robot và hạ tầng AI là trọng tâm tại Computex 2026

Triển lãm công nghệ Computex 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5.6.2026 tại Đài Loan với chủ đề “AI Together”, triển lãm tập trung vào ba nhóm nội dung gồm AI và điện toán, robot và di chuyển thông minh, cùng các công nghệ thế hệ mới. Trong đó, robot và hạ tầng AI được xác định là hai trụ cột chính phản ánh giai đoạn mở rộng ứng dụng và thương mại hóa trí tuệ nhân tạo trên quy mô lớn.

Ở mảng hạ tầng, nhiều đơn vị giới thiệu giải pháp trải dài từ thiết kế bán dẫn, bộ xử lý AI đến trung tâm dữ liệu và hệ thống quản lý năng lượng. MediaTek và Intel dự kiến trình diễn nền tảng xử lý mới phục vụ khối lượng tính toán ngày càng tăng. Vertiv Taiwan và Delta tập trung vào hạ tầng điện và giải pháp tối ưu vận hành trung tâm dữ liệu. Các nhà sản xuất như Foxconn, Compal, Pegatron và Wiwynn giới thiệu năng lực tích hợp hệ thống và sản xuất quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai AI toàn cầu .

Computex là sự kiện công nghệ thường niên quy tụ hàng nghìn đơn vị công nghệ toàn cầu giới thiệu sản phẩm và xu hướng mới ẢNH: KHẢI MINH

Song song đó, các thương hiệu phần cứng như ASUS, Acer, MSI, GIGABYTE, BenQ và ASRock mang đến hệ thống AI tích hợp và nền tảng điện toán mới. Hệ sinh thái trưng bày được xây dựng theo chuỗi giá trị khép kín từ linh kiện, thiết kế, sản xuất đến ứng dụng, cho thấy xu hướng liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích trong ngành công nghệ.

Chủ đề về robot đang được triển khai ngoài phạm vi sản xuất truyền thống, mở rộng sang y tế, vận chuyển, bán lẻ và dịch vụ. Sự hiện diện của các giải pháp thị giác máy và hệ thống nhúng cho thấy mức độ tích hợp ngày càng cao giữa phần cứng và thuật toán AI trong các ứng dụng thực tế.

Bên cạnh khu trưng bày thương mại, InnoVEX tiếp tục là không gian dành cho startup, quỹ đầu tư và các gian hàng quốc gia. Đây là điểm kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái công nghệ châu Á, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và đối tác chiến lược .

Các buổi thảo luận và chuỗi bài phát biểu Computex sẽ được tổ chức với sự tham gia của các lãnh đạo trong chuỗi cung ứng AI. Nội dung thảo luận xoay quanh khả năng mở rộng hạ tầng, tính bền vững và định hướng thị trường dài hạn.

Ra đời từ năm 1981, Computex là sự kiện thường niên của ngành công nghệ thông tin toàn cầu, mỗi năm thu hút hơn 40.000 lượt khách quốc tế đến Đài Loan. Năm 2026, trọng tâm robot và hạ tầng AI cho thấy triển lãm đang phản ánh rõ xu hướng mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn tiếp theo của thị trường .