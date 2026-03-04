Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Robot và hạ tầng AI là trọng tâm tại Computex 2026

Khải Minh
Khải Minh
04/03/2026 07:03 GMT+7

Triển lãm Computex 2026 diễn ra đầu tháng 6 tại Đài Loan quy tụ 1.500 đơn vị công nghệ với 6.000 gian hàng tập trung vào robot AI và hạ tầng điện toán thế hệ mới.

Triển lãm công nghệ Computex 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5.6.2026 tại Đài Loan với chủ đề “AI Together”, triển lãm tập trung vào ba nhóm nội dung gồm AI và điện toán, robot và di chuyển thông minh, cùng các công nghệ thế hệ mới. Trong đó, robot và hạ tầng AI được xác định là hai trụ cột chính phản ánh giai đoạn mở rộng ứng dụng và thương mại hóa trí tuệ nhân tạo trên quy mô lớn.

Ở mảng hạ tầng, nhiều đơn vị giới thiệu giải pháp trải dài từ thiết kế bán dẫn, bộ xử lý AI đến trung tâm dữ liệu và hệ thống quản lý năng lượng. MediaTek và Intel dự kiến trình diễn nền tảng xử lý mới phục vụ khối lượng tính toán ngày càng tăng. Vertiv Taiwan và Delta tập trung vào hạ tầng điện và giải pháp tối ưu vận hành trung tâm dữ liệu. Các nhà sản xuất như Foxconn, Compal, Pegatron và Wiwynn giới thiệu năng lực tích hợp hệ thống và sản xuất quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai AI toàn cầu .

Robot và hạ tầng AI là trọng tâm tại Computex 2026 - Ảnh 1.

Computex là sự kiện công nghệ thường niên quy tụ hàng nghìn đơn vị công nghệ toàn cầu giới thiệu sản phẩm và xu hướng mới

ẢNH: KHẢI MINH

Song song đó, các thương hiệu phần cứng như ASUS, Acer, MSI, GIGABYTE, BenQ và ASRock mang đến hệ thống AI tích hợp và nền tảng điện toán mới. Hệ sinh thái trưng bày được xây dựng theo chuỗi giá trị khép kín từ linh kiện, thiết kế, sản xuất đến ứng dụng, cho thấy xu hướng liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích trong ngành công nghệ.

Chủ đề về robot đang được triển khai ngoài phạm vi sản xuất truyền thống, mở rộng sang y tế, vận chuyển, bán lẻ và dịch vụ. Sự hiện diện của các giải pháp thị giác máy và hệ thống nhúng cho thấy mức độ tích hợp ngày càng cao giữa phần cứng và thuật toán AI trong các ứng dụng thực tế.

Bên cạnh khu trưng bày thương mại, InnoVEX tiếp tục là không gian dành cho startup, quỹ đầu tư và các gian hàng quốc gia. Đây là điểm kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái công nghệ châu Á, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và đối tác chiến lược .

Các buổi thảo luận và chuỗi bài phát biểu Computex sẽ được tổ chức với sự tham gia của các lãnh đạo trong chuỗi cung ứng AI. Nội dung thảo luận xoay quanh khả năng mở rộng hạ tầng, tính bền vững và định hướng thị trường dài hạn. 

Ra đời từ năm 1981, Computex là sự kiện thường niên của ngành công nghệ thông tin toàn cầu, mỗi năm thu hút hơn 40.000 lượt khách quốc tế đến Đài Loan. Năm 2026, trọng tâm robot và hạ tầng AI cho thấy triển lãm đang phản ánh rõ xu hướng mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn tiếp theo của thị trường .

Tin liên quan

Những sản phẩm công nghệ độc lạ tại Computex 2025

Những sản phẩm công nghệ độc lạ tại Computex 2025

Không chỉ tập trung vào AI, Computex 2025 còn chứng kiến nhiều thay đổi công nghệ có thể tạo thành xu hướng mới trong tương lai gần.

Khám phá thêm chủ đề

Computex 2026 công nghệ AI người dùng xu hướng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận