Nhu cầu AI đẩy giá SSD lên ngang giá vàng

Khải Minh
Khải Minh
21/01/2026 07:19 GMT+7

Giá SSD dung lượng cao tăng đột biến do nhu cầu từ ngành AI, nhiều mẫu hiện có giá ngang hoặc vượt giá vàng.

Theo Techspot, sự tăng trưởng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang gây sức ép lớn lên thị trường thiết bị lưu trữ, đặc biệt là ổ cứng thể rắn (SSD) dung lượng cao. Các trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI đòi hỏi khối lượng lưu trữ lớn với tốc độ truy xuất nhanh, dẫn đến nhu cầu tăng đột biến đối với các sản phẩm SSD cao cấp.

Tại một số sàn thương mại điện tử ở Mỹ, phiên bản 8 TB của dòng SSD WD Black SN8100 đã được rao bán với giá lên tới 2.169,99 USD - cao hơn gấp đôi mức giá 1.000 USD hồi tháng 10 năm ngoái. Nếu so sánh theo trọng lượng, mức giá này gần tương đương hoặc vượt cả giá trị vàng 24 karat, cho thấy mức độ căng thẳng trong nguồn cung.

Nhu cầu AI đẩy giá SSD lên ngang giá vàng - Ảnh 1.

Sự bùng nổ của AI khiến các mẫu SSD dung lượng cao trở nên khan hiếm và đắt đỏ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOMSHARDWARE

Nguyên nhân chính nằm ở việc các tập đoàn công nghệ lớn đang tích cực mở rộng hạ tầng AI, kéo theo nhu cầu khổng lồ về DRAM và NAND - hai thành phần cấu thành SSD. Samsung và SK Hynix đã điều chỉnh tăng giá DRAM tới 70%, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và giá bán ra thị trường.

Thống kê cho thấy giá SSD dung lượng lớn từ 4 TB đến 30 TB, đã tăng từ 20% đến 60% chỉ trong vài tháng gần đây. Trong khi đó, các mẫu phổ thông 2 TB và 4 TB cũng không nằm ngoài xu hướng, với giá trung bình lần lượt khoảng 300 và 600 USD. Ổ cứng HDD truyền thống, tuy không phải đối tượng chính trong ngành AI, cũng chịu tác động với mức tăng giá trung bình 46% tại thị trường châu Âu.

Dự báo cho thấy tình trạng khan hiếm có thể kéo dài đến năm 2026, do công suất sản xuất hiện tại chưa thể đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường AI. Người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận thiết bị lưu trữ hiệu suất cao với mức giá hợp lý.

SanDisk chuẩn bị tăng giá chip nhớ 3D NAND doanh nghiệp hơn 100% do nhu cầu lưu trữ phục vụ AI (trí tuệ nhân tạo) và trung tâm dữ liệu gia tăng nhanh chóng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
