Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

SanDisk sắp tăng gấp đôi giá SSD trong quý 1/2026

Khải Minh
Khải Minh
10/01/2026 09:43 GMT+7

SanDisk chuẩn bị tăng giá chip nhớ 3D NAND doanh nghiệp hơn 100% do nhu cầu lưu trữ phục vụ AI (trí tuệ nhân tạo) và trung tâm dữ liệu gia tăng nhanh chóng.

Theo phân tích từ Nomura Securities, thương hiệu sản xuất bộ nhớ và lưu trữ SanDisk đang lên kế hoạch tăng gấp đôi giá bán chip nhớ 3D NAND dung lượng cao dành cho ổ cứng thể rắn (SSD) phân khúc doanh nghiệp trong quý 1/2026. Đây là phản ứng trước dự báo nhu cầu mạnh mẽ về lưu trữ máy chủ trong thời gian tới, đặc biệt từ các hệ thống hỗ trợ AI.

SanDisk dự kiến tăng gấp đôi giá SSD trong quý I/2026 - Ảnh 1.

Các chip nhớ 3D NAND được sử dụng trong ổ cứng SSD doanh nghiệp, dự kiến sẽ tăng giá mạnh từ đầu năm 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STORAGEREVIEW

Báo cáo từ Nomura cho biết, một số nhà cung cấp chip nhớ, bao gồm SanDisk, đang đẩy mạnh giá, với mức tăng đặc biệt cao đối với các dòng chip nhớ NAND doanh nghiệp. Cụ thể, dòng NAND dùng trong SSD doanh nghiệp của SanDisk có thể tăng hơn 100% so với quý trước. Mức tăng này dựa trên kiểm tra kênh phân phối và không loại trừ khả năng lan sang các sản phẩm NAND phổ thông dùng trong điện thoại và máy tính cá nhân, vốn cũng được sản xuất từ cùng nhà máy.

Nomura cho rằng giá chip nhớ NAND tăng không chỉ do tình trạng thiếu hụt ngắn hạn, mà còn bởi nhu cầu trung hạn đến từ lĩnh vực AI, đặc biệt là các yêu cầu lưu trữ mới. Một trong những động lực chính là nền tảng ICMSP (Nền tảng lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh suy luận) của Nvidia, sử dụng đơn vị xử lý dữ liệu BlueField-4 kèm theo SSD 512 GB. Trong mỗi khay xử lý của hệ thống VR NVL144 có 18 đơn vị BlueField-4, tương đương 9,216 TB.

Nếu Nvidia xuất xưởng 50.000 hệ thống VR NVL144 mỗi năm, công ty sẽ cần khoảng 0,439 exabyte (1 EB = 1 tỉ GB) NAND 3D/năm. Con số này chưa tính đến các đối tác khác cũng triển khai nền tảng Vera Rubin với cấu hình tương tự, có thể khiến nhu cầu bộ nhớ tăng thêm đáng kể.

Tuy vậy, dù kịch bản lý tưởng có thể khiến ICMSP tiêu thụ đến 1 exabyte NAND mỗi năm vào 2026 - 2027, con số này vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng sản lượng toàn ngành, vốn vượt 800 exabyte mỗi năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nhu cầu lưu trữ cho AI hiện tại đã bắt đầu vượt qua khả năng cung ứng, dẫn đến việc điều chỉnh giá mà SanDisk đang triển khai.

Tin liên quan

Xuất hiện bộ RAM DDR5 đắt hơn RTX 5090 với giá trên 60 triệu đồng

Xuất hiện bộ RAM DDR5 đắt hơn RTX 5090 với giá trên 60 triệu đồng

Một bộ RAM DDR5 dung lượng lớn vừa xuất hiện trên thị trường với mức giá vượt cả GPU cao cấp và nhiều giới hạn đáng cân nhắc.

Khám phá thêm chủ đề

Sandisk SSD chip nhớ NAND Flash
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận