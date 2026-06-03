A$AP Rocky hé lộ cuộc sống bên Rihanna sau cú sốc bị xả súng vào nhà

A$AP Rocky thừa nhận vụ xả súng khiến cuộc sống gia đình anh không còn bình yên như trước ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Vibe được đăng tải hôm 2.6 (giờ địa phương), A$AP Rocky chia sẻ về cuộc sống của anh bên Rihanna và 3 con. Gia đình họ vừa trải qua cú sốc lớn khi ngôi nhà riêng ở Beverly Hills, California (Mỹ) trở thành mục tiêu trong vụ xả súng hồi tháng 3.2026. Nghệ sĩ 38 tuổi cho biết vụ việc đã khiến cả gia đình chấn động. "Chuyện đó thật tồi tệ… ai đó đã cố làm hại tôi và gia đình của tôi", anh nhớ lại. Ngôi sao 8X nói thêm: "Vụ việc đã cướp đi rất nhiều sự bình yên và niềm hạnh phúc khi được tự do của chúng tôi".

Nghi phạm trong vụ nổ súng này là Ivanna Lisette Ortiz (35 tuổi), bị cáo buộc đã bắn nhiều phát súng bằng súng bán tự động vào nhà của Rihanna. Các nguồn tin từ People tiết lộ, sau vụ nhà riêng bị tấn công, Rihanna đã trải qua những cảm xúc lẫn lộn.

"Mặc dù Rihanna có nghe thấy tiếng súng, nhưng ban đầu cô ấy khá bối rối và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy không thể hiểu nổi tại sao lại có người nhắm vào gia đình mình. Ngay cả khi có một đội ngũ an ninh rất chuyên nghiệp bảo vệ, việc nhận ra rằng những chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra thực sự rất đáng sợ", một nguồn tin cho hay. Còn nguồn tin khác nói với People rằng Rihanna đã "hoảng loạn tột độ" sau vụ việc đe dọa đến tính mạng.

A$AP Rocky - Rihanna sánh đôi tại Met Gala 2026, ít lâu sau vụ xả súng nhắm vào nhà họ ẢNH: AFP

A$AP Rocky đang có cuộc sống kín tiếng bên Rihanna. Nam rapper công khai mối quan hệ tình cảm với chủ nhân hit Diamond vào tháng 5.2021 thông qua cuộc phỏng vấn với GQ, gọi cô là tình yêu của đời mình. Hiện, họ có tổ ấm hạnh phúc bên 3 người con chung: con trai RZA (4 tuổi), con trai Riot (2 tuổi) và con gái Rocki (8 tháng tuổi). Trong cuộc phỏng vấn mới, ông bố ba con thẳng thắn chia sẻ quan điểm trong việc nuôi dạy con cái cùng Rihanna. Anh cho biết điều mình chú trọng nhất là luôn hiện diện về mặt cảm xúc, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu, vẫn giữ được sự gần gũi đáng mến và trên hết là dành cho các con tình yêu thương.

Nam rapper nói rằng cả anh lẫn Rihanna đều không lớn lên trong giàu sang vì vậy họ muốn bảo đảm các con được nuôi dạy một cách khiêm tốn, để sau này không bị xem là những "nepo babies" (con cái của người nổi tiếng, được hưởng đặc quyền nhờ danh tiếng của cha mẹ). "Tôi muốn chắc chắn rằng mình dạy các con trai về kỷ luật, giúp chúng luôn sống thực tế và khiêm nhường nhất có thể. Tôi phải để chúng thường xuyên chơi với anh chị em họ của mình, nhất là những đứa em họ nghịch ngợm và mạnh mẽ, để chúng luôn biết tự rèn luyện bản thân và không trở nên tự mãn", ngôi sao 38 tuổi chia sẻ.

Rihanna cùng hai con trai dự sự kiện hồi tháng 7.2025. Thời điểm đó, cô đang mang bầu con thứ ba ẢNH: AFP

A$AP Rocky cũng cho biết việc chào đón cô con gái chào đời vào mùa thu năm ngoái là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. "Điều đó thực sự rất thú vị, bởi bạn chẳng thể biết trước mình cần chuẩn bị cho điều gì. Bạn không biết điều gì sẽ xảy đến, nên lần thứ hai và lần thứ ba thực ra cũng mang lại cảm giác khá giống với lần đầu tiên", nghệ sĩ 8X thừa nhận. Anh cho biết mình và Rihanna rất thoải mái, vui vẻ suốt hành trình chờ đón con gái. "Trong lúc Rihanna chuyển dạ, chúng tôi vẫn cười đùa liên tục. Thật sự là vừa cười vừa kể chuyện vui và pha trò suốt cả quá trình đó", ông bố nổi tiếng kể.