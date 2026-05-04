Những bộ cánh kỳ công từng 'càn quét' thảm đỏ Met Gala

Trước khi chiêm ngưỡng những kiệt tác thiết kế mới tại Met Gala 2026 - đêm hội thời trang được mong chờ nhất năm, giới mộ điệu thời trang quốc tế đang bàn tán sôi nổi về những trang phục ấn tượng tại các mùa trước. Tại Met Gala, công chúng không ít lần choáng ngợp trước những thiết kế đẳng cấp, độc bản, được thực hiện kỳ công, tinh xảo với hàng nghìn giờ làm việc của các nhà thiết kế, thợ thủ công lành nghề.

Sau 22 năm, Diana Ross mới trở lại Met Gala 2025 với chủ đề tôn vinh di sản thời trang của người da màu. Ngôi sao kỳ cựu bước lên những bậc thang biểu tượng của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong chiếc váy ánh bạc lấp lánh kèm áo choàng dài hơn 5m được viền lông vũ, bên trong đính đầy pha lê và hạt cườm. Bộ cánh được thiết kế bởi Evan Ross và Ugo Mozie, mất 4 tuần làm việc liên tục để hoàn thành.

Tại Met Gala 2024 mang chủ đề Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, Gigi Hadid xuất hiện xinh đẹp trong kiệt tác thiết kế từ Thom Browne. Trang phục mà siêu mẫu 9X lựa chọn gồm hai phần: một chiếc váy suông màu trắng với họa tiết hoa hồng vàng 3D quanh hông, một lớp váy ngoài có thể tháo rời có phần đuôi hình tuxedo bên trên.Tạp chí Vogue tiết lộ trang phục được làm hoàn toàn thủ công bởi một nhóm hơn 70 người và tốn hơn 13.500 giờ để hoàn thiện. Riêng phần đính kết 2,8 triệu hạt cườm siêu nhỏ lên thân váy phải cần đến một nhóm 20 nghệ nhân dành 5.000 giờ để thực hiện.

Minh tinh Alia Bhatt ra mắt tại Met Gala 2024 trong bộ sari màu xanh bạc hà từ nhà thiết kế nổi tiếng Sabyasachi. Trang phục được trang trí những họa tiết hoa được thêu tay tinh tế bằng chỉ tơ, hạt thủy tinh và đá, phần áo đính kết ngọc lục bảo quý giá, ngọc trai Basra, đá tourmaline và sapphire nhiều màu. Bộ cánh nổi bật với diềm xếp nếp, tua rua trên thân váy và phần tà vai dài khoảng 7m. Theo Vogue, trang phục được làm thủ công tại Ấn Độ với một nhóm gồm 163 người bao gồm nghệ nhân, thợ nhuộm, thợ thêu và mất khoảng 1.965 giờ để hoàn thành. Instyle đánh giá đây là một trong những bộ trang phục cầu kỳ nhất tại thảm đỏ Met Gala từ trước đến nay cùng với hàng triệu USD đá quý được đính lên trên đó.

Ca sĩ - diễn viên Jeremy Pope được khen ngợi là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất tại Met Gala 2023 với chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Anh xuất hiện với áo choàng trắng dài hơn 9m nổi bật với chân dung nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld, kết hợp quần ống loe đen. Instyle tiết lộ cần đến 70 thợ may để tạo nên khuôn mặt của Lagerfeld ở phần đuôi áo bằng lụa chiffon trắng. Olivier Rousteing của Balmain đã thiết kế bộ cánh này và sử dụng 5.000 mét lụa chiffon để hoàn thiện.

Kim Kardashian xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala 2022 trong chiếc váy kinh điển từng được Marilyn Monroe diện năm 1962. Thiết kế được định giá 4,81 triệu USD vào năm 2016, biến đây trở thành một trong những chiếc váy đắt giá nhất thế giới. Trang phục màu nude được làm từ vải souffle mỏng manh đính đá lấp lánh với phom dáng ôm sát đường cong cơ thể. Để diện trang phục này, người đẹp "siêu vòng ba" phải tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt từ đơn vị sở hữu đồng thời giảm 7kg. Thời điểm đó, sao nữ bị chỉ trích vì lựa chọn táo bạo này. Nhiều chuyên gia thời trang, nhà bảo tồn nghệ thuật cho rằng Kim có thể làm hỏng bộ cánh hơn 60 năm vốn mang tính di sản văn hóa của Marilyn Monroe.

Dự Met Gala 2021 với chủ đề In America: An Anthology of Fashion, nữ diễn viên Gabrielle Union gây chú ý khi diện chiếc váy được thiết kế riêng từ Iris van Herpen. Đội ngũ sáng tạo tiết lộ với W Magazine rằng chiếc váy được tạo ra từ hơn 10.000 hình tròn được cắt, xếp lớp theo nhiều kích thước khác nhau từ một loại vải đặc biệt màu trắng, được cắt bằng laser với đường viền phản chiếu màu bạc tinh tế. Sau đó, vô số hình tròn được khâu tay riêng lẻ để tạo ra một ảo ảnh quang học liền mạch và nhiều tầng. Chiếc váy được gọi là Aeternus mất tới 1.400 giờ để hoàn thành.

Cardi B là một trong những cái tên gây chú ý nhất trong các mùa Met Gala gần đây với hàng loạt bộ cánh "lồng lộn" trên thảm đỏ. Rapper đình đám dự sự kiện năm 2019 (chủ đề Camp: Notes on Fashion) trong bộ váy Thom Browne màu đỏ sẫm được thiết kế riêng. Trang phục nổi bật với phần mũ ôm sát đầu nối liền phần thân trên bó sát và đuôi váy dài khoảng 3 mét trải dài với những vòng tròn đồng tâm và phần viền lông vũ cùng màu. Thiết kế được làm từ vải tuyn và lụa organza, bên trong nhồi lông vũ. Bộ cánh thêu tay này được trang trí bằng 30.000 chiếc lông đã qua xử lý. Theo Vogue, 35 người đã mất hơn 2.000 giờ để hoàn thành thiết kế này.

Rihanna luôn có những màn xuất hiện "chấn động" tại Met Gala. Nổi bật trong số đó phải kể đến sự kiện năm 2015 với chủ đề China: Through the Looking Glass. Nữ ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý khi khoác lên mình bộ cánh vàng hoàng gia từ nhà thiết kế Trung Quốc Guo Pei. Thiết kế nặng khoảng 25kg được viền lông thú và thêu những họa tiết hoa lá uốn lượn, gây choáng với phần đuôi váy dài 4,8m. Nhà thiết kế chia sẻ trang phục mất 20 tháng để hoàn thành.