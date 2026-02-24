Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Chủ đề trang phục Met Gala 2026 là gì?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
24/02/2026 16:19 GMT+7

Met Gala 2026 vừa chính thức công bố quy định trang phục với thông điệp 'Thời trang là nghệ thuật', đồng thời giới thiệu chủ đề của mùa gala năm nay mang tên 'Nghệ thuật trang phục', khẳng định định hướng tôn vinh thời trang như một hình thái sáng tạo đậm tính nghệ thuật, tờ E! News đưa tin ngày 23.2.

Gala gây quỹ thường niên do "bà trùm thời trang" Anna Wintour chủ trì xác nhận "dress code" của đêm tiệc mang chủ đề "Nghệ thuật trang phục" sẽ xoay quanh thông điệp "Thời trang là nghệ thuật", khẳng định quan điểm xem thời trang như một hình thức biểu đạt thẩm mỹ và sáng tạo vô tận.

Chủ đề trang phục Met Gala 2026 là gì? Quy định mới đã được công bố - Ảnh 1.

Met Gala 2026 chính thức công bố chủ đề "Nghệ thuật trang phục", tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm

Ảnh: Vogue

Tôn vinh thời trang như một hình thái nghệ thuật

Chia sẻ với Vogue, Andrew Bolton - Giám tuyển phụ trách Viện Trang phục Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ), đơn vị thụ hưởng từ đêm gây quỹ, đã lý giải về ý tưởng này. Ông cho biết điều kết nối tất cả các bộ phận giám tuyển cũng như mọi phòng trưng bày trong bảo tàng chính là thời trang, hay nói cách khác là cơ thể được phục trang.

"Đó là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ bảo tàng và cũng chính là ý tưởng khởi nguồn cho triển lãm", ông nhấn mạnh.

Theo đó, quy định trang phục năm nay khuyến khích khách mời suy ngẫm về cách một nhà thiết kế sử dụng cơ thể như một "tấm toan trắng" để sáng tạo nghệ thuật. Thời trang không chỉ là quần áo, mà được nhìn nhận như một hình thức biểu đạt nghệ thuật gắn liền với cơ thể con người.

Thông điệp "Thời trang là nghệ thuật" được công bố chỉ 2 tháng sau khi danh sách đồng chủ tịch của sự kiện được hé lộ. Năm nay, Beyoncé sẽ trở lại đêm tiệc gây quỹ của Viện Trang phục Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) sau 10 năm vắng bóng, đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch cùng Nicole Kidman và Venus Williams.

Bên cạnh đó, ban chủ trì sự kiện cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí và thời trang như Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Teyana Taylor, Misty Copeland và Lena Dunham.

Dù vẫn giữ vai trò trung tâm trong công tác tổ chức, Anna Wintour sẽ không còn là người duy nhất đại diện cho Vogue trên thảm đỏ. Người kế nhiệm bà tại Vogue - Chloe Malle, sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ chủ trì tại bậc thềm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ), đồng thời là thành viên chính thức của Ban chủ trì Met Gala 2026.

Chủ đề trang phục Met Gala 2026 là gì? Quy định mới đã được công bố - Ảnh 2.

Dress code năm nay khuyến khích khách mời xem cơ thể như một "tấm toan trắng" để tự do cho việc sáng tạo nghệ thuật

Ảnh: Vogue

Bất chấp các quy định trang phục nghiêm ngặt cho sự kiện diễn ra vào tối thứ hai đầu tiên của tháng 5, Anna Wintour từng chia sẻ rằng bà hiếm khi biết chính xác khách mời sẽ mặc gì cho đến khi họ xuất hiện trên bậc thềm bảo tàng.

"Rất nhiều người gọi điện hỏi ý kiến chúng tôi và chúng tôi cố gắng hỗ trợ họ trong khả năng có thể. Nhưng cũng có những người chúng tôi hoàn toàn không biết họ sẽ mặc gì", Anna Wintour chia sẻ trong lần xuất hiện trên chương trình Good Morning America.

Met Gala từ lâu đã được xem là sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm, nơi các thiết kế không chỉ vô cùng lộng lẫy mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên thảm đỏ. Với thông điệp "Thời trang là nghệ thuật", mùa gala 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục chứng kiến những màn biến hóa táo bạo, nơi thời trang thực sự được nâng tầm như những tác phẩm nghệ thuật.

Tin liên quan

Vì sao Rihanna gây chú ý tại Met Gala 2025?

Vì sao Rihanna gây chú ý tại Met Gala 2025?

Rihanna thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Met Gala 2025. Nữ ca sĩ diện trang phục Marc Jacobs, sánh đôi cùng bạn trai A$AP Rocky, người đồng chủ trì sự kiện năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Met Gala Nicole Kidman Anna Wintour Sabrina Carpenter Chloe Malle
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận