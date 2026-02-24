Chủ đề trang phục Met Gala 2026 là gì?

Gala gây quỹ thường niên do "bà trùm thời trang" Anna Wintour chủ trì xác nhận "dress code" của đêm tiệc mang chủ đề "Nghệ thuật trang phục" sẽ xoay quanh thông điệp "Thời trang là nghệ thuật", khẳng định quan điểm xem thời trang như một hình thức biểu đạt thẩm mỹ và sáng tạo vô tận.

Met Gala 2026 chính thức công bố chủ đề "Nghệ thuật trang phục", tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm Ảnh: Vogue

Tôn vinh thời trang như một hình thái nghệ thuật

Chia sẻ với Vogue, Andrew Bolton - Giám tuyển phụ trách Viện Trang phục Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ), đơn vị thụ hưởng từ đêm gây quỹ, đã lý giải về ý tưởng này. Ông cho biết điều kết nối tất cả các bộ phận giám tuyển cũng như mọi phòng trưng bày trong bảo tàng chính là thời trang, hay nói cách khác là cơ thể được phục trang.

"Đó là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ bảo tàng và cũng chính là ý tưởng khởi nguồn cho triển lãm", ông nhấn mạnh.

Theo đó, quy định trang phục năm nay khuyến khích khách mời suy ngẫm về cách một nhà thiết kế sử dụng cơ thể như một "tấm toan trắng" để sáng tạo nghệ thuật. Thời trang không chỉ là quần áo, mà được nhìn nhận như một hình thức biểu đạt nghệ thuật gắn liền với cơ thể con người.

Thông điệp "Thời trang là nghệ thuật" được công bố chỉ 2 tháng sau khi danh sách đồng chủ tịch của sự kiện được hé lộ. Năm nay, Beyoncé sẽ trở lại đêm tiệc gây quỹ của Viện Trang phục Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) sau 10 năm vắng bóng, đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch cùng Nicole Kidman và Venus Williams.

Bên cạnh đó, ban chủ trì sự kiện cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí và thời trang như Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Teyana Taylor, Misty Copeland và Lena Dunham.

Dù vẫn giữ vai trò trung tâm trong công tác tổ chức, Anna Wintour sẽ không còn là người duy nhất đại diện cho Vogue trên thảm đỏ. Người kế nhiệm bà tại Vogue - Chloe Malle, sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ chủ trì tại bậc thềm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ), đồng thời là thành viên chính thức của Ban chủ trì Met Gala 2026.

Dress code năm nay khuyến khích khách mời xem cơ thể như một "tấm toan trắng" để tự do cho việc sáng tạo nghệ thuật Ảnh: Vogue

Bất chấp các quy định trang phục nghiêm ngặt cho sự kiện diễn ra vào tối thứ hai đầu tiên của tháng 5, Anna Wintour từng chia sẻ rằng bà hiếm khi biết chính xác khách mời sẽ mặc gì cho đến khi họ xuất hiện trên bậc thềm bảo tàng.

"Rất nhiều người gọi điện hỏi ý kiến chúng tôi và chúng tôi cố gắng hỗ trợ họ trong khả năng có thể. Nhưng cũng có những người chúng tôi hoàn toàn không biết họ sẽ mặc gì", Anna Wintour chia sẻ trong lần xuất hiện trên chương trình Good Morning America.

Met Gala từ lâu đã được xem là sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm, nơi các thiết kế không chỉ vô cùng lộng lẫy mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên thảm đỏ. Với thông điệp "Thời trang là nghệ thuật", mùa gala 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục chứng kiến những màn biến hóa táo bạo, nơi thời trang thực sự được nâng tầm như những tác phẩm nghệ thuật.