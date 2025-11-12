Không phải Oscar, Grammy hay Met Gala, đây mới là sự kiện hoành tráng nhất năm

Quên Oscar hay Grammy đi, bởi buổi tiệc riêng tư lấy cảm hứng từ hình ảnh James Bond của Kris Jenner được xem là dấu ấn đáng nhớ nhất năm, khi gần như toàn bộ dàn sao hạng A quy tụ về một nơi để mừng sinh nhật "bà mẹ quyền lực nhất Hollywood", theo Daily Mail đưa tin ngày 11.11.

Bữa tiệc triệu USD khiến cả Hollywood choáng ngợp

Theo nhà tổ chức sự kiện cao cấp Jennifer Wadsworth - sáng lập Olive Sky Events, chi phí cho buổi tiệc có thể dao động từ 3,9 đến 6,5 triệu USD, tùy mức độ hoành tráng của khâu dàn dựng và giải trí.

Kris Jenner đã có buổi tiệc mừng tuổi 70 hoành tráng lấy cảm hứng từ James Bond Ảnh: Instagram krisjenner

Bữa tiệc diễn ra tại biệt thự trị giá 165 triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez ở Beverly Hills (Mỹ), chỉ dành cho những gương mặt hạng A thân thiết nhất của gia đình Kardashian - Jenner.

Danh sách khách mời khiến công chúng choáng ngợp, thậm chí còn đẳng cấp hơn cả sự kiện thường niên Met Gala của Anna Wintour, với sự xuất hiện của Beyoncé, Justin Bieber, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Adele, Paris Hilton, Snoop Dogg, Gayle King, Naomi Watts và nhiều ngôi sao khác, tất cả đều diện trang phục lộng lẫy đúng chủ đề "James Bond 007".

Đáng chú ý, vợ chồng Hoàng tử Harry cũng bất ngờ tham dự, được xem là khoảnh khắc đặc biệt trong buổi tiệc và đó dường như là "tín hiệu đồng thuận" dành cho Meghan bước vào mạng lưới bạn bè tại Hollywood.

Beyoncé và mẹ là bà Tina Knowles xuất hiện lộng lẫy để chúc mừng sinh nhật Kris Jenner Ảnh: Instagram krisjenner

Trước đó, Beyoncé từng công khai ủng hộ Meghan sau cuộc phỏng vấn chấn động với Oprah Winfrey, trong đó Nữ công tước xứ Sussex chia sẻ về việc bị phân biệt đối xử trong Hoàng gia Anh. Theo nguồn tin, mối quan hệ giữa Meghan và Kris Jenner bắt đầu từ khi Meghan gửi cho Kris Jenner một lọ mứt dâu mang thương hiệu của mình vào năm 2024.

Những thành viên của Hoàng gia Anh là Hoàng tử Harry và Meghan cũng bất ngờ tham dự Ảnh: The Hollywood Jr

Kris Jenner, hiện sở hữu khối tài sản ước tính 200 triệu USD, xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy đỏ tầng bồng, găng tay đen dài, thể hiện đẳng cấp "IT-girl" ở tuổi 70.

Nữ doanh nhân từng tổ chức sinh nhật 60 tuổi theo phong cách The Great Gatsby vào năm 2015 và năm nay chọn chủ đề "007" như một cách chơi chữ tinh tế với con số tuổi 70 của mình.

Các ngôi sao tụ tập tại biệt thự của tỉ phú Jeff Bezos để chúc mừng bà mẹ 6 con Ảnh: Instagram krisjenner

Theo TMZ, 6 người con của Kris Jenner từng chi khoảng 2 triệu USD cho bữa tiệc năm 2015. Lần này quy mô tăng gấp nhiều lần, khi riêng phần tổ chức, bảo mật và điều phối đã ngốn tới hàng triệu USD.

Justin Bieber gây chú ý khi xuất hiện với phong cách chỉn chu lịch thiệp Ảnh: Instagram krisjenner

Chuyên gia của Olive Sky Events tiết lộ: "Với 17 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện cho giới siêu giàu, chúng tôi có thể khẳng định một buổi tiệc tầm cỡ này cần ít nhất một năm lên kế hoạch. Đặc biệt khi tổ chức tại nhà riêng của Jeff Bezos, khâu hậu cần và bảo mật được đặt lên hàng đầu".

Mỗi khách mời đều có yêu cầu riêng, từ đội ngũ an ninh cá nhân, phương tiện di chuyển, chế độ ăn uống, đến stylist và phục vụ riêng. "Ẩm thực ở cấp độ này không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm cá nhân hóa, nhiều khi được thiết kế theo phong cách ẩm thực phân tử để phù hợp từng thực khách mà vẫn giữ sự kín đáo", đại diện Olive Sky nói thêm.

Ít khi tham dự các sự kiện giải trí, nhưng nay diva Mariah Carey cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật của Kris Jenner Ảnh: Instagram krisjenner

Theo TMZ, bữa tiệc hoành tráng đến mức người dân quanh khu Beverly Hills nhiều lần gọi cảnh sát vì tiếng nhạc quá lớn, đặc biệt là khi Bruno Mars biểu diễn trực tiếp khiến không khí vỡ tung.

Cảnh sát đã đến làm việc với đội an ninh và đưa ra cảnh báo, sau đó quay lại lần hai khi phát hiện ban tổ chức dựng hàng rào cây giả không có giấy phép để che chắn lối ra vào.

Khán giả còn ngỡ ngàng khi thấy sự có mặt của ngôi sao Fast & Furious - nam diễn viên Vin Diesel Ảnh: Instagram krisjenner

Dù được mệnh danh là sự kiện của năm, buổi tiệc này lại là một trong số ít không có máy quay truyền hình thực tế của gia đình Kardashian. Nguồn tin của tạp chí People cho biết: "Đây hoàn toàn là đêm dành cho Kris - xa hoa, riêng tư, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương".

Bill Gates và Mark Zuckerberg được phát hiện đang chơi bài cùng nhau. Trong khi đó, Kim Kardashian có cuộc hội ngộ với Paris Hilton Ảnh: Instagram krisjenner

Một bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng cho thấy Kris Jenner hạnh phúc thổi nến sinh nhật khi những người phục vụ nâng chiếc bánh khổng lồ trước mặt bà.

Nhiều người hâm mộ để lại bình luận: "Bữa tiệc này còn lớn hơn cả Oscar, Grammy và Emmy cộng lại", và có lẽ, điều đó không phải quá lời!