ABBA yêu cầu ông Trump ngừng sử dụng nhạc của họ khi tranh cử

Đại diện ABBA nói với CNN rằng chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump không hề yêu cầu, xin phép nhóm hoặc hãng thu âm Universal Music.

Trong một tuyên bố với CNN, đại diện của ban nhạc cho biết: "ABBA gần đây phát hiện ra việc sử dụng trái phép bài hát và video tại một sự kiện của ông Donald Trump thông qua các video phát trực tuyến. Do đó, ABBA nhanh chóng yêu cầu gỡ bỏ và xóa nội dung đó".

Một người trong ê kíp của ông Trump nói với CNN: "Chiến dịch đã có giấy phép phát nhạc của ABBA thông qua thỏa thuận với BMI và ASCAP".

Nhóm nhạc ABBA lừng danh của Thụy Điển ẢNH: CNN

BMI và ASCAP là các Tổ chức Quyền Biểu diễn (PRO) có trụ sở tại Mỹ. Để sự kiện chính trị phát nhạc tại một cuộc mít tinh, cần có giấy phép từ PRO. Ngay cả khi nhận giấy phép PRO, các nghệ sĩ và nhạc sĩ vẫn có nhiều quyền chấp thuận khác nhau, tùy thuộc vào cách sử dụng bài hát trong một cuộc mít tinh, theo các chuyên gia pháp lý.

Luật sư Heidy Vaquerano, đối tác tại Công ty luật Fox Rothschild có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), chuyên về âm nhạc, giải thích với CNN rằng nếu một bài hát được sử dụng với hình ảnh video, thì cần phải có giấy phép bổ sung.

"Đại diện chiến dịch tranh cử cần phải liên hệ với các nhạc sĩ thông qua nhà xuất bản và hãng thu âm của nghệ sĩ để xin phép. Đổi lại, nhà xuất bản sẽ liên hệ với nghệ sĩ để xin phép sử dụng", Vaquerano nói với CNN.

ABBA gia nhập danh sách ngày càng dài các nghệ sĩ lên tiếng phản đối ông Donald Trump sử dụng âm nhạc của họ cho mục đích vận động tranh cử.

Ban nhạc rock Foo Fighters cho biết họ không cho phép ông Trump sử dụng bài hát My Hero, được phát tại một cuộc mít tinh ở Arizona.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Donald Trump, Steven Cheung, nói với CNN rằng họ "có giấy phép để phát bài hát đó". Một đại diện của Foo Fighters xác nhận với CNN ban nhạc không hề được đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump xin phép.

Mối bất hòa giữa ông Trump và Foo Fighters làm nổi bật sự căng thẳng vốn đã quen thuộc giữa một số nhạc sĩ, ca sĩ với chiến dịch tranh cử của ông. Mặc dù có được một số giấy phép nhất định nhưng vẫn phải đối mặt với những nghệ sĩ không muốn âm nhạc của họ liên quan đến con đường chính trị của ông Trump.

Nhiều nghệ sĩ lên tiếng

Rocker Jack White, cựu thành viên The White Stripes, cũng lên án ông Donald Trump vì sử dụng nhạc của anh trong một video trên mạng xã hội.

Phó giám đốc truyền thông của ông Trump là Margo Martin đã đăng một video trên X ghi lại cảnh cựu tổng thống lên máy bay theo giai điệu bản hit Seven Nation Army của The White Stripes.

White viết một bài đăng với lời lẽ mạnh mẽ trên Instagram có câu: "Đừng bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nhạc của tôi". Anh cho biết mình có ý định đệ đơn kiện.

Video đã bị xóa khỏi tài khoản X của Margo Martin ngay sau bài đăng của White.

CNN đã liên hệ với người đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump và đại diện của White để xin bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên chiến dịch tranh cử của ông Trump gỡ bỏ video trên mạng xã hội sau khi một ngôi sao phản đối và đe dọa sẽ có hành động pháp lý.

Beyoncé đồng ý cho bà Kamala Harris sử dụng Freedom làm bài hát chính thức trong chiến dịch tranh cử của bà ẢNH: FORBES

Đầu tháng này, Cheung đăng một video về ông Trump trên X có ca khúc Freedom của Beyoncé. Hãng thu âm của Beyoncé đe dọa, yêu cầu ngừng và hủy video trên mạng xã hội. Video đã bị gỡ xuống ngay sau đó. CNN trước đó đưa tin rằng Beyoncé đồng ý cho bà Kamala Harris sử dụng Freedom làm bài hát chính thức trong chiến dịch tranh cử.

Tại cuộc mít tinh của ông Donald Trump ở Montana vào đầu tháng 8, MV My Heart Will Go On của Celine Dion đã được phát, khiến nhóm của cô phải lên tiếng. "Việc sử dụng ca khúc này không được phép theo bất kỳ cách nào và Celine Dion không tán thành việc sử dụng hoặc bất kỳ hình thức nào tương tự", đại diện nữ ca sĩ tuyên bố.

Người thừa kế ca sĩ nhạc soul Isaac Hayes đã đệ đơn kiện vi phạm bản quyền vì ông Donald Trump sử dụng các bài hát của nghệ sĩ nhạc soul này tại các cuộc mít tinh. Tính đến nay, đây là trường hợp duy nhất có hành động pháp lý chống lại ông Trump. Phiên điều trần về vấn đề này sẽ diễn ra tại tòa án vào tuần tới.

Trong các chiến dịch tranh cử năm 2016 và 2020, các ca/nhạc sĩ bao gồm Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Pharrell, Rolling Stones, Adele, Guns N' Roses, gia đình nhóm The Beatles và Prince đều lên tiếng phản đối ông Donald Trump vì sử dụng nhạc của họ.