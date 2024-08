Beyoncé không cho phép Donald Trump sử dụng ca khúc của cô khi tranh cử

Việc sử dụng bài hát Freedom của Beyoncé (có sự góp mặt của Kendrick Lamar) trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng vì ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đã dùng ca khúc này tại một số sự kiện vận động tranh cử.

Cựu tổng thống Donald Trump sử dụng ca khúc của Beyoncé khi tranh cử PEOPLE

Tờ Rolling Stone đưa tin hôm 21.8, Beyoncé (42 tuổi) chưa bình luận về đoạn video nhưng nữ ca sĩ đe dọa sẽ gửi lệnh ngừng/hủy bỏ việc sử dụng ca khúc này cho phe của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris gần đây nhất đã sử dụng ca khúc Freedom vào ngày 19.8 - ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ.

Mặc dù Beyoncé chưa chính thức ủng hộ bà Harris nhưng cô từng lên tiếng ủng hộ đảng Dân chủ trong nhiều dịp khác nhau, bao gồm cả năm 2013, khi cô hát quốc ca tại lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Barack Obama. Năm 2020, cô đăng một đoạn clip trên mạng xã hội khuyến khích cử tri bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Tuy nhiên, bà Kamala Harris chính thức được mẹ của Beyoncé, bà Tina Knowles, ủng hộ. Nhà thiết kế thời trang Knowles (70 tuổi) đăng một bức ảnh bên cạnh bà Harris vào cuối tháng 7 qua trên Instagram, kèm nội dung: "Mới mẻ, trẻ trung, sắc sảo, đầy năng lượng! Các bạn yêu cầu và Tổng thống Biden của chúng ta đã làm những gì tốt nhất cho đất nước! Đặt cái tôi cá nhân, quyền lực và danh tiếng sang một bên, đó là tính cách của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Cảm ơn, Tổng thống Biden vì sự phục vụ và khả năng lãnh đạo của ông. Tiến lên Phó tổng thống Kamala Harris – hãy ứng cử tổng thống. Tiến lên nào Kamala".

Trước đây, Beyoncé từng lên tiếng ủng hộ đảng Dân chủ PEOPLE

Đầu tháng này, chiến dịch tranh cử của Donald Trump bị danh ca Céline Dion chỉ trích vì sử dụng bài hát ăn khách năm 1997 của cô là My Heart Will Go On tại cuộc vận động tranh cử ở Montana.

"Nhóm quản lý của Celine Dion và hãng thu âm của cô là Sony Music Entertainment Canada Inc. đã phát hiện việc sử dụng trái phép video, bản ghi âm, buổi biểu diễn âm nhạc và hình ảnh Celine Dion hát My Heart Will Go On tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Montana. Việc sử dụng này không được phép theo bất kỳ hình thức nào", tuyên bố được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ Celine Dion ghi rõ.