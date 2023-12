'Renaissance: A Film by Beyoncé' đứng đầu phòng vé Mỹ

Comscore cho biết Renaissance: A Film by Beyoncé của danh ca Beyoncé đánh dấu lần đầu tiên một bộ phim vượt mốc 20 triệu USD vào 3 ngày cuối tuần vào đầu tháng 12, kể từ khi The Last Samurai (2003) ra rạp cùng thời điểm (phim có sự tham gia của Tom Cruise).

Danh ca Beyoncé đã đoạt 32 giải Grammy REUTERS

Nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian, cho biết: "Trong lịch sử, đây là một 'vùng chết' đối với phòng vé. Nó giống như cuối tuần sau ngày lễ lớn hoặc cuối tuần đầu tiên sau khi mùa hè kết thúc vì thường có một khoảng thời gian tạm lắng. Do vậy tôi nghĩ thật tuyệt vời khi phim đạt doanh thu cao như thế".

Tương tự bộ phim hòa nhạc Taylor Swift: The Eras Tour của Taylor Swift, Renaissance: A Film by Beyoncé đã mang đến cho người hâm mộ nữ danh ca cơ hội để đội những chiếc mũ cao bồi có ren tua và thưởng thức quang cảnh trong chuyến lưu diễn hòa nhạc của nữ ca sĩ, ngay cả khi họ không thể mua được vé xem những buổi diễn cực hot này. Các đoạn clip trên mạng xã hội cho thấy khán giả trên khắp thế giới mặc trang phục màu bạc, lấp lánh kim loại khi nhảy múa và hát theo trong các rạp chiếu phim đông nghịt.

Beyoncé trong chuyến lưu diễn Renaissance World Tour tại London (Anh) NBC

Live Nation đưa tin rằng chuyến lưu diễn Renaissance World Tour tại 56 địa điểm của siêu sao Beyoncé đã kiếm được hơn 579 triệu USD trên toàn thế giới - một doanh thu hấp dẫn, theo các nhà kinh tế châu Âu.

Nhiều nhà phê bình ca ngợi bộ phim đã cung cấp cái nhìn hậu trường về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của ngôi sao kể từ năm 2016, với việc thay đổi trang phục thường xuyên, vũ đạo ngoạn mục, hình ảnh "siêu thực" và giọng hát "bạch kim" của Beyonce.

Beyoncé nổi tiếng với bản hit Flawless, từng là thành viên của nhóm Destiny's Child, giữ kỷ lục giành được nhiều giải Grammy nhất với 32 lần.

Ngoài những cảnh hòa nhạc, bộ phim còn mang đến cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về cách Beyoncé vật lộn với vai trò của một ngôi sao và làm mẹ. Cô cũng thẳng thắn nói về những thách thức và niềm vui khi trở thành phụ nữ da đen thành công vang dội trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Mặc dù doanh thu phòng vé Renaissance: A Film by Beyoncé không bằng doanh thu cuối tuần mở màn của Taylor Swift: The Eras Tour với 96 triệu USD nhưng Paul Dergarabedian nhận định: "Có nhiều lượt tải nhạc của Beyoncé hơn nhờ đông đảo người hâm mộ đến rạp. Vé xem phim cũng rẻ hơn rất nhiều so với vé xem hòa nhạc".