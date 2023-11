Taylor Swift, Bad Bunny và Miley Cyrus đứng đầu danh sách phát trực tuyến

Nền tảng phát trực tuyến Spotify vừa công bố chức năng Wrapped – tổng kết thói quen nghe nhạc của người dùng. Trong thông cáo chính thức, Taylor Swift chính là nghệ sĩ được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn thế giới suốt một năm qua, với hơn 26,1 tỉ lượt phát.

Taylor Swift, Miley Cyrus và Bad Bunny chiếm giữ vị trí top đầu trong các thống kê Spotify

Bad Bunny, nghệ sĩ từng giữ vị trí quán quân trong 3 năm qua, năm nay chiếm giữ vị trí thứ 2. Theo Sulinna Ong, Trưởng ban biên tập toàn cầu của Spotify, đó không phải là cách biệt nhỏ. Bà cho biết: “Bad Bunny đã có một năm tuyệt vời và vẫn đang dẫn đầu trong rất nhiều cuộc bàn luận về văn hóa. Tôi nghĩ điều nổi bật nhất trong năm nay là sự thống trị của các nghệ sĩ nữ, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật”.

Trong những ngày trước khi thông tin này được công bố, Spotify cũng đã đưa ra gợi ý về các bảng quảng cáo ở 21 thành phố, bao gồm São Paulo, Brazil, Jakarta, New York… để vinh danh nghệ sĩ đứng đầu về số lượt phát. Thành công nói trên phần nhiều nhờ vào album mới nhất - Midnights của Taylor Swift, cũng như các bản tái thu âm (Taylor's Version) của 2 album Speak Now và 1989. Theo sau cô là The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G và Lana Del Rey.

Trong khi đó Flowers của Cyrus bất ngờ bùng nổ với 1,6 tỉ lượt phát toàn cầu, là bài hát được phát nhiều nhất. Đứng ngay sau đó là Kill Bill của SZA và As It Was của Harry Styles. Nằm trong top 5 là Seven của thành viên nhóm BTS - Jung Kook. Ella Baila Sola của hai nghệ sĩ Eslabón Armado và Peso Pluma cũng đã trở thành bài hát Mexico đầu tiên lọt vào top 10 trong lịch sử của bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Giao diện năm nay của Spotify Wrapped Spotify

Ở mảng album có bất ngờ lớn, khi album được phát trực tuyến nhiều nhất với 4,5 tỉ lượt là Un Verano Sin Ti - đã ra mắt vào năm 2022 - của Bad Bunny. Đứng ngay sau đó là Midnights của Taylor Swift và SOS của SZA – hai album sẽ cạnh tranh gay gắt tại Grammy năm sau. Các đĩa nhạc cũ cũng góp mặt vào danh sách này, là Starboy (2016) của The Weeknd và Lover (2019) của Taylor Swift.

Năm nay chiến dịch tổng kết âm nhạc cũng được đổi mới, bằng sự xuất hiện bất ngờ của các nghệ sĩ trong video ngắn gửi lời cám ơn đến người hâm mộ. Theo đó, dữ liệu người dùng đã được theo dõi từ tháng 1 cho đến vài tuần trước khi chiến dịch bắt đầu, để cung cấp thông tin chính xác về những gì mà khán giả đã nghe trong 11 tháng qua.

Việc Spotify công bố dữ liệu người nghe được thiết kế nổi bật và có thể dễ dàng chia sẻ trên mạng xã hội hiện đóng vai trò như một động lực giúp nền tảng này củng cố sức ảnh hưởng trên thị trường phát trực tuyến. Apple Music, nền tảng đối thủ, cũng có chiến dịch tương tự là Replay, nhưng chưa thu được hiệu ứng khả quan.