SZA dẫn đầu đề cử Grammy, vượt qua Taylor Swift, Miley Cyrus và Billie Eilish

SZA (34 tuổi) tên thật là Solána Imani Rowe, đã giành được các đề cử Grammy cho Album của năm với SOS, Đĩa hát của năm và Ca khúc của năm cho Kill Bill, đồng thời lọt vào danh sách rút gọn ở nhiều thể loại bao gồm nhạc pop, rap và cả R&B.

Bài hát Kill Bill cũng được đề cử hạng mục Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất, lấy tên từ bộ phim của Quentin Tarantino.

Nữ ca sĩ SZA

Các đề cử Album của năm cạnh tranh với SOS của SZA là Midnights của Taylor Swift, Endless Summer Vacation – Miley Cyrus, World Music Radio - Jon Batiste, the record - boygenius, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd - Lana Del Rey, The Age of Pleasure - Janelle Monáe và GUTS - Olivia Rodrigo.

Victoria Monét theo sát SZA với 7 đề cử, bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Ca khúc của năm, Ca khúc R&B hay nhất cho On My Mama.

Phoebe Bridgers, ngoài đề cử cho bộ đôi diễn xuất cùng với SZA trong ca khúc Ghost in the Machine, còn nhận được 6 đề cử khác với tư cách là thành viên của boygenius, hợp tác với Julien Baker và Lucy Dacus.

Rodrigo nhận được 6 đề cử, trong đó bản hit vampire của cô được đề cử Ghi âm của năm, Bài hát của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất.

Taylor Swift thống trị các mặt báo trong năm nay với chuyến lưu diễn hoành tráng cháy vé Eras Tour và bộ phim ca nhạc Taylor Swift: The Eras Tour ghi lại các buổi biểu diễn cũng như mối quan hệ của cô với ngôi sao bóng đá người Mỹ Travis Kelce.

Mặc dù Taylor Swift không thể vượt lên dẫn đầu về số lượng đề cử nhưng với 6 đề cử năm nay đã mang lại cho cô tổng cộng 52 đề cử trong sự nghiệp. Nữ danh ca đã thắng giải Grammy 12 lần.

Billie Eilish

Ca khúc What Was I Made For? của Billie Eilish nhận đề cử Ghi âm của năm, Bài hát của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop hay nhất.

Jon Batiste dẫn đầu phía nam ca sĩ với 6 đề cử trong đó có Ghi âm của năm.

Biểu tượng nhạc pop Beyoncé năm ngoái đã giành được 4 giải Grammy, phá kỷ lục về số lần chiến thắng trong sự nghiệp với 32 giải. Cô cũng ngang bằng với chồng - rapper Jay-Z - với nhiều đề cử nhất trong sự nghiệp (88 lần đề cử).

Lễ trao giải Grammy sẽ được truyền hình trực tiếp từ Los Angeles vào ngày 4.2.2024.