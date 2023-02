Ai là nghệ sĩ được trao nhiều Giải Grammy nhất trước Beyoncé?

Bey- tên thân mật của Beyoncé - đã trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử Grammy, với kỷ lục 32 lần chiến thắng. Theo CNN, giải thưởng Album nhạc dance/điện tử hay nhất đã đẩy cô vượt lên dẫn đầu thể loại nhạc này với album nổi đình nổi đám: Renaissance (Tái sinh).

Đám đông trong khán phòng Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 vừa kết thúc tại Los Angeles vào tối 5.2 (giờ Mỹ) đã đồng loạt đứng dậy, vỗ tay chúc mừng chiến thắng của nữ ca sĩ Mỹ chưa hề rời khỏi đài danh vọng này. Cô đã lên tiếng cảm ơn người chú quá cố là Johnny, người đã được cô đưa vào bài hát Heated (Sức nóng), cũng như chồng và ba con của cô. Cô cũng lên tiếng ghi nhận công lao của những nghệ sĩ đồng tính đã truyền cảm hứng và đóng góp trực tiếp cho Renaissance.

“Tôi muốn cảm ơn cộng đồng người đồng tính vì tình yêu của các bạn và vì đã phát minh ra thể loại này,” cô phát biểu.

Tuy đây là lần chiến thắng thứ 32 của Beyoncé tại Giải Grammy, nhưng cô lại bị loại khỏi giải Album của năm

Giải thưởng đó thuộc về Harry Styles. Ca sĩ - Nhạc sĩ người Anh này, trong phát biểu tại đêm trao giải, đã hạ thấp tầm quan trọng của giải thưởng.

“Vào những đêm như đêm nay, rõ ràng điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng không có thứ gọi là hay nhất trong âm nhạc,” anh nói.

Người duy nhất từng giữ kỷ lục nhiều giải Grammy nhất trước Beyoncé là một nhạc trưởng người Anh gốc Hungary: Georg Solti.

Solti đã giành được vô số giải Grammy trong suốt sự nghiệp của mình cho đến khi qua đời vào năm 1997.Trong suốt những năm tháng gắn bó với âm nhạc, ông đã thu âm được hơn 40 vở opera và hơn 250 đĩa.

Ông từng giữ chức nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Chicago (Mỹ) trong 22 năm từ 1969 đến 1991.

Sinh ra ở Budapest vào năm 1912, ông rời khỏi đất nước trong Thế chiến thứ hai do nguồn gốc Do Thái của mình và luật chống Do Thái ở Hungary.

Solti, người duy nhất từng giữ kỷ lục nhận nhiều giải Grammy nhất trước Beyoncé đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm tới 31 Giải Grammy.