'The Eras Tour' của Taylor Swift vượt 250 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu

Phim của Taylor Swift có doanh thu phát hành cao thứ 19 trong năm trên toàn thế giới, vượt qua Sound of Freedom (248 triệu USD) và Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (208 triệu USD). Ở Bắc Mỹ, The Eras Tour là phim có doanh thu phát hành lớn thứ 11 trong năm 2023, vượt qua Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (172 triệu USD) và Indiana Jones and the Dial of Destiny (174 triệu USD).

Taylor Swift trên sân khấu trong đêm diễn The Eras Tour vào ngày 17.11.2023 tại Rio de Janeiro, Brazil ROLLING STONE

Trong tuần đầu công chiếu (từ hôm 3.11), The Eras Tour trở thành bộ phim ca nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé ở Bắc Mỹ, vượt qua Justin Bieber: Never Say Never năm 2011 (73 triệu USD). The Eras Tour đang cạnh tranh với phim ca nhạc giữ kỷ lục doanh thu cao nhất toàn cầu của Michael Jackson là This Is It phát hành năm 2009 (261 triệu USD).

The Eras Tour khởi đầu bằng cách chỉ chiếu rạp từ thứ năm đến chủ nhật với giá vé đắt hơn so với phim thông thường. Taylor Swift ấn định giá vé vào cửa cho người lớn là 19,89 USD, dựa trên năm sinh 1989 của cô và album 1989 phát hành năm 2014. Trẻ em và người cao tuổi được bán vé giá 13,13 USD, được lấy theo số may mắn của cô là 13.

The Eras Tour sẽ được phát hành trực tuyến vào ngày 13.12 VARIETY

Ngoài lịch chiếu và mức giá "lạ lùng" này, The Eras Tour được phân phối bởi AMC Theaters, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới, thay vì một hãng phim lớn. Beyoncé đã đạt một thỏa thuận tương tự với AMC Theaters cho bộ phim ca nhạc Renaissance: A Film By Beyoncé, khởi chiếu vào ngày 1.12 tới.

Taylor Swift tự sản xuất bộ phim và thu về khoảng 57% tiền bán vé. Sau khi ra rạp, ngôi sao nhạc pop có thể đạt được một thỏa thuận riêng để đưa bộ phim ca nhạc lên màn ảnh nhỏ. Ngày 27.11, cô thông báo phim The Eras Tour sẽ được phát hành trực tuyến vào ngày sinh nhật của cô là 13.12 và bản trực tuyến này sẽ có thêm 3 ca khúc trong chuyến lưu diễn The Eras Tour không xuất hiện trong bản phát hành rạp.