Meghan Markle đến Los Angeles xem chuyến lưu diễn ‘Eras Tour’ của Taylor Swift

Một nguồn tin xác nhận với People rằng Meghan Markle (42 tuổi) đã xem buổi biểu diễn của Taylor Swift tại sân vận động SoFi ở Los Angeles hôm 8.8 trong chặng đến California của Eras Tour.

Khi Taylor Swift bắt đầu trình diễn, cô nói với đám đông đang phấn khích: "Hãy quay lại trường trung học!", Meghan Markle đứng bật dậy khỏi ghế để hát theo bài You Belong with Me.

Meghan Markle đến xem show của Taylor Swift PEOPLE

Meghan Markle đến xem show cùng với người bạn là Lucy Fraser.

Hoàng tử Harry không đi cùng vợ (anh đang ở nước ngoài). Anh từng đến sân vận động SoFi lúc họ chuyển đến quê hương của Meghan vào năm 2020, sau khi rút lui khỏi vai trò hoàng gia. Vào năm 2022, anh xem trận đấu chung kết bóng bầu dục Super Bowl tại sân vận động SoFi cùng với người chị họ của mình là Công chúa Eugenie, đến từ Vương quốc Anh.

Ngày 8.8, Hoàng tử Harry (38 tuổi) đến sân bay Haneda, Nhật Bản để tham gia Hội nghị thượng đỉnh thể thao điện tử toàn cầu - ISPS (diễn ra ngày 9.8 tại Tokyo). Anh đi cùng bạn của mình và ngôi sao polo Ignacio "Nacho" Figueras.