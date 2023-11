Phim ca nhạc 'Renaissance: A Film by Beyoncé' ra rạp toàn cầu

Renaissance: A Film by Beyoncé xuất hiện ngay sau phim ca nhạc đầu tiên do AMC phát hành là Taylor Swift: The Eras Tour hồi đầu tháng 11, đã tạo nên một điểm sáng tại phòng vé với 250 triệu USD doanh thu toàn cầu và sẽ chiếu trực tuyến vào ngày 13.12 tới.

Chuyến lưu diễn Renaissance World Tour của Beyoncé thành công vang dội với doanh thu bán vé gần 600 triệu USD, là chuyến lưu diễn có doanh thu cao thứ 8 mọi thời đại và doanh thu cao thứ 2 của một nữ ca sĩ.

Beyoncé trong chuyến lưu diễn Renaissance World Tour ROLLING STONE

Sức hấp dẫn của Beyoncé khác rất nhiều so với Taylor Swift. Do đó, Renaissance: A Film by Beyoncé khó so sánh doanh thu tuần mở màn với Taylor Swift: The Eras Tour (đạt 92,8 triệu USD tại Bắc Mỹ). Bộ phim của Beyoncé thu hút khán giả da đen và phụ nữ lớn tuổi hứa hẹn dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với khoảng 20 triệu USD và có thể thêm 20 triệu USD ở nước ngoài trong tuần đầu ra rạp.

Có thể thấy rõ sự chênh lệch doanh thu bán vé trước ngày đầu tiên khởi chiếu của cả 2 bộ phim ca nhạc: Renaissance: A Film by Beyoncé đạt doanh thu bán vé trước ước tính 6 triệu USD so với 37 triệu USD của Taylor Swift: The Eras Tour (con số cuối sau đó tăng lên đến 65 triệu USD).

Doanh thu bán vé trước của Renaissance: A Film by Beyoncé thấp hơn doanh thu bán vé trước của 2 phim nhạc kịch West Side Story do Steven Spielberg đạo diễn (10,5 triệu USD) và In the Heights (11,5 triệu USD).

Tuy nhiên, nếu phim của Beyoncé khởi đầu đạt từ 15 triệu đến 20 triệu USD là rất tốt. Justin Bieber: Never Say Never năm 2011 mở màn với 29,5 triệu USD, trong khi This Is It của Michael Jackson đạt 23,2 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Bộ phim của Beyoncé khởi đầu nếu đạt từ 15 triệu đến 20 triệu USD là rất tốt VARIETY

Các thị trường lớn ngoài Bắc Mỹ dự đoán sẽ giúp cho Renaissance: A Film by Beyoncé đạt doanh thu cao vào tuần ra mắt là Mexico, Anh, Nam Phi, Kenya, Úc và Đức.

Chưa có bài đánh giá nào trên Rotten Tomatoes dành cho Renaissance: A Film by Beyoncé do Beyoncé đạo diễn, dài hơn 2 tiếng 30 phút. Cây bút Katie Campione của Deadline ghi nhận: "Bộ phim ghi lại tất cả cảnh tượng và năng lượng khiến chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Renaissance World Tour của Beyoncé trở thành huyền thoại".