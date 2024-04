'Cowboy Carter' của Beyoncé giữ vị trí số 1 Billboard 200

Album Cowboy Carter phát hành ngày 29.3, đạt doanh số 407.000 bản, trở thành ca khúc có hiệu suất cao nhất kể từ album 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift, bán được 1,653 triệu bản khi phát hành vào tháng 11.2023. Album mới của Beyoncé giữ kỷ lục tuần phát trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay.

Beyoncé vừa phát hành album Cowboy Carter GRAMMY

Cowboy Carter đạt doanh số bán lớn nhất của Beyoncé kể từ album Lemonade năm 2016 (653.000 bản). Nữ ca sĩ trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên từng ra mắt album giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Country Albums. Đây là tuần bán chạy nhất đối với một album nhạc đồng quê kể từ tháng 7 năm ngoái, khi Speak Now của Taylor Swift đứng đầu với 716.000 bản.

Trong số 407.000 bản có 232.000 bản phát trực tuyến, trong khi doanh số bán album truyền thống có 168.000 bản. 4 đĩa vinyl phiên bản giới hạn đã bán được 62.000 bản, mang lại cho Beyoncé tuần lễ đạt doanh số lớn nhất về định dạng này.

Ngoài ra, với vị trí số 1 trên Billboard 200, Beyoncé đã vượt qua Janet Jackson để giành vị trí quán quân thứ 4 trong số các nữ nghệ sĩ đạt danh hiệu này. Trước cô là Madonna (với 9 lần quán quân), Barbra Streisand (11 lần) và Taylor Swift (12 lần).

Beyoncé trong album Cowboy Carter VARIETY

Trong khi đó, We Don't Trust You của Future và Metro Boomin trượt từ vị trí đầu bảng Billboard 200 xuống thứ 2 với 131.000 đơn vị album. Morgan Wallen xếp sau ở vị trí thứ 3 với album One Thing at a Time, Eternal Sunshine của Ariana Grande tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4. Giữ vị trí top 5 là J-Hope, với album Hope on the Streets, Vol .1 (đạt 50.000 bản bán ra).

Cowboy Carter của Beyoncé có cặp ca khúc chính: Texas Hold'Em và 16 Carriages cùng nhiều bản khác với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Willie Nelson, Dolly Parton, Miley Cyrus, Post Malone...