ABBank hợp tác Cục Thuế triển khai giải pháp giúp kê khai, nộp thuế dễ dàng hơn

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Cục Thuế (Bộ Tài chính), thuế 22 tỉnh, thành phố trên cả nước vừa đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, ABBank và cơ quan thuế sẽ phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế trên nền tảng số của hai bên. Hai bên cũng tăng cường truyền thông, hướng dẫn các chính sách thuế mới, giúp người nộp thuế cập nhật kịp thời, thực hiện đúng quy định.

Người nộp thuế có thể tiếp cận các dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử tích hợp trên nền tảng số, đồng thời được hỗ trợ về thông tin chính sách và các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động, phát triển kinh doanh.

Trong khuôn khổ hợp tác, ABBank sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp số hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, kê khai và nộp thuế ngay trên ứng dụng ngân hàng. Ngân hàng cũng cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuận tiện trong quản lý dòng tiền, tiếp cận vốn và mở rộng hoạt động.

Cục Thuế và thuế các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp kết nối hệ thống với ABBank nhằm hoàn thiện các giải pháp kê khai, nộp thuế điện tử trên nền tảng ngân hàng; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời về chính sách mới, các chương trình hỗ trợ người nộp thuế.

Đáng chú ý, các hoạt động truyền thông, hội thảo, hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn sẽ được hai bên phối hợp triển khai nhằm giúp hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai, cũng như từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý tài chính.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, nhấn mạnh, với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp hơn.

Từ đó, tạo cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

Đại diện ABBank, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chia sẻ: "Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ABBank luôn đề cao nguyên tắc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng.

Ngân hàng cũng xác định phương châm đồng hành, hỗ trợ hỗ kinh doanh, doanh nghiệp, khách hàng để cùng phát triển lớn mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. ABBank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh".