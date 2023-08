ABBANK thay đổi tổng giám đốc

Hội đồng quản trị (HĐQT) ABBANK vừa có quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc từ bà Lê Thị Bích Phượng theo nguyện vọng cá nhân. Bà Lê Thị Bích Phượng sẽ đảm nhiệm công việc khác của ngân hàng. HĐQT ABBANK cũng ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Duy Hiếu - thành viên Ủy ban nhân sự làm Phó tổng giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBANK kể từ ngày 10.8.



Ông Phạm Duy Hiếu vào vị trí quyền Tổng giám đốc H.N

Ông Phạm Duy Hiếu, sinh năm 1978, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang đảm nhiệm vai trò thành viên Ủy ban nhân sự, tập trung cho công tác đào tạo cán bộ quản lý và hỗ trợ triển khai "Hành trình văn hóa" của ABBANK. Trước đây, ông Hiếu cũng đã từng được HĐQT ABBANK giao tham gia điều hành ngân hàng ở vị trí phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, dẫn dắt ABBANK hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do HĐQT giao.

Trong 6 tháng đầu năm, ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế 638 tỉ đồng. Tổng tài sản của ABBANK tại thời điểm cuối quý 2/2023 đạt 154.344 tỉ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2022. Đồng thời ABBANK đã hoàn thành nâng vốn điều lệ lên hơn 10.300 tỉ đồng, thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Sau 6 tháng vốn huy động của ABBANK tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 95.754 tỉ đồng. Mức tăng trưởng đến chủ yếu từ phân khúc khách hàng cá nhân, giúp tỷ trọng huy động bán lẻ tăng từ 60% lên 70%. Giá trị giao dịch mỗi tháng của khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng bứt phá, đạt mức gần 58.000 tỉ đồng trong tháng 6, tăng trưởng gần 43% so với giá trị giao dịch bình quân trong 3 tháng đầu năm. Trong bối cảnh tín dụng toàn ngành tăng trưởng chậm trong nửa đầu năm 2023, dư nợ tín dụng của ABBANK đạt 90.374 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.