'Ác nữ' Băng Di: Làm diễn viên, sợ bị ghét, bị 'ném đá' thì đừng đóng phim

Ngẩn ngơ mất mấy ngày khi nhận vai Tư Mắm

Tạo hình nhân vật Tư Mắm của Băng Di trong phim điện ảnh Đất rừng phương nam ĐPCC

Băng Di nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi đóng vai Tư Mắm trong phim điện ảnh Đất rừng phương nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vai diễn của cô trong tác phẩm sắp trình làng có thay đổi đáng kể so với nhân vật phản diện trong bản truyền hình Đất phương nam (1997) từng được Cát Phượng thể hiện thành công.

Chia sẻ với Thanh Niên, Băng Di cho biết khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, cô cảm thấy thích thú vì tác phẩm gắn liền với tuổi thơ mình. Nữ diễn viên 34 tuổi bộc bạch: "Ban đầu, ê kíp liên hệ với tôi và nói rằng có một vai diễn trong phim muốn mời tôi lên casting. Nghe đến bốn chữ 'Đất rừng phương nam' là tôi đã mê lắm rồi vì đó là tuổi thơ của tôi. Suốt quãng thời gian đi học, chỉ cần phim chiếu là tôi sẽ xem, cứ xem đi xem lại không chán. Lúc biết phim có phiên bản điện ảnh, không chỉ tôi mà nhiều anh chị nghệ sĩ cũng rất thích và muốn tham gia". Cùng với đó, cô tiết lộ mình vốn ngưỡng mộ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từ lâu và quyết định đi casting chủ yếu để được gặp nhà làm phim này.

Nữ diễn viên kể Tư Mắm là nhân vật được đeo nhiều vòng vàng, được mặc áo bà ba đẹp, xịn nhất phim ĐPCC

Sau khi thử vai, đạo diễn và nhà sản xuất rất hài lòng và trao đổi với Băng Di về lịch trình, kế hoạch sắp tới trước khi đi đến quyết định có nhận lời tham gia dự án hay không. "Khi đã chốt tham gia dự án, tôi vẫn bị ngẩn ngơ hết mấy ngày. Bộ phim mà mình yêu thích, vị đạo diễn mà mình ngưỡng mộ - giờ đã được tham gia và dự án còn đến trong khoảng thời gian rất bất ngờ. Giai đoạn đó, tôi không nghĩ mình sẽ tham gia phim đâu. Nếu mọi người để ý sẽ thấy Băng Di đóng một phim là sẽ nghỉ 1-2 năm bởi tôi có công việc kinh doanh riêng của mình", sao phim Gạo nếp gạo tẻ nói thêm.

Băng Di kể từ trước đến giờ cô chưa theo học diễn xuất một cách bài bản, chủ yếu học hỏi từ đồng nghiệp, các đàn anh, đàn chị. "Với vai Tư Mắm vào trước ngày quay, anh Trấn Thành đã dành một ngày để góp ý thêm cho tôi về diễn xuất. Do đã có kinh nghiệm đóng phim nhiều năm nên tôi cũng 'vỡ bài' khá nhanh. Tôi biết anh Thành từ ngày hai anh em mới vào nghề, từng tham gia cùng một vài dự án, show… anh ấy khá hiểu cách diễn của tôi nên có những góp ý để vai Tư Mắm mới mẻ hơn những vai diễn trước đó mà khán giả đã biết về Băng Di", nghệ sĩ 8X chia sẻ. Cô cũng hy vọng ở tác phẩm lần này, bản thân có thể mang đến những điều thú vị hơn cho trải nghiệm xem phim của khán giả.

Băng Di xem vết sẹo khi đóng Đất rừng phương nam như một món quà lưu niệm ĐPCC

Quá trình đóng phim để lại cho Băng Di một "vết sẹo cuộc đời". Cô cười và giải thích: "Khá lâu rồi tôi không đi phim và đời thường cũng ít khi mang giày cao gót, nhưng vai Tư Mắm thì buộc phải có đôi guốc gỗ, vì Đất rừng phương nam là phim xưa, do không quen nên khi diễn tập cho một đại cảnh tôi đã vấp té. Cú ngã làm chân tôi bị trật và có vết thương trên mu bàn chân do chà xát xuống mặt đất. Những ngày sau đó, do vết thương chưa kịp lành mà tôi lại có nhiều cảnh lội sình, bùn thành ra vết thương mưng mủ. Trong ba ngày liên tiếp cứ quay xong là tối tôi lại thoa thuốc cho vết thương xẹp xuống để… hôm sau lội sình tiếp. Thì bạn biết đó, điều gì tới nó tới, tôi có 'quà lưu niệm' trên chân luôn".

"Ác nữ" màn ảnh Việt kể: "Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ sẽ sử dụng biện pháp thẩm mỹ để hết vết sẹo vì dù sao mình cũng là phụ nữ, mang giày dép bị thấy thì không được đẹp. Sau, tôi lại muốn để vậy luôn, vì đó là kỷ niệm về những trải nghiệm không biết lúc nào mình sẽ gặp lại". Nữ diễn viên xem đây là một món quà lưu niệm về chuyến hành trình Đất rừng phương nam. "Tôi nghĩ làm diễn viên thì không nên thấy khó, thấy khổ, nên tất cả những gì đã trải qua tôi thấy rất quý giá, không phải lúc nào mình cũng có cơ hội tham gia quay một bộ phim được đầu tư khủng, chỉn chu từng ly từng tí như vậy", người đẹp nói thêm.

Không thể làm diễn viên nếu không chịu được ý kiến từ khán giả

Băng Di không ngại bị khán giả so sánh khi xem phim FBNV

Như nhiều nhân vật khác trong Đất rừng phương nam, vai Tư Mắm của Băng Di cũng không tránh khỏi việc bị so sánh với nhân vật trong phiên bản truyền hình vốn ăn sâu trong ký ức của nhiều khán giả. Nhắc đến vấn đề này, nghệ sĩ trẻ bày tỏ: "Tôi nghĩ việc so sánh là quyền của khán giả, ở vị trí người xem họ có quyền nhận xét và so sánh, thích hoặc chưa thích một nhân vật. Làm phim là làm cho khán giả xem, mình phải chấp nhận sẽ có nhiều ý kiến khác nhau".

Cô nói thêm: "Công việc của một diễn viên thì phải diễn thật tốt để khi khán giả xem thì ban đầu có thể ngờ vực nhưng nếu mình làm tốt thì suy nghĩ của họ sẽ khác đi. Tính tôi trước giờ rất rõ ràng nếu đã làm, nhận lời tôi sẽ chịu trách nhiệm và không e sợ. Tôi rất mong chờ ngày phim ra rạp để nghe được những đánh giá, góp ý về diễn xuất, khen chê của khán giả. Tôi muốn biết khán giả nghĩ như thế nào về thể hiện của Băng Di trong vai Tư Mắm bản điện ảnh".

Người đẹp 34 tuổi cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình và sẵn sàng đón nhận ý kiến từ khán giả FBNV

Băng Di từng bị bị khán giả "ghét cay ghét đắng" khi đóng vai "tiểu tam" trong Gạo nếp gạo tẻ. Trước câu hỏi cô có sợ vai Tư Mắm lần này lại khiến mình bị người xem "ném đá", người đẹp tâm sự: "Tôi nghĩ mình sẽ sợ nếu làm vai Tư Mắm không tốt, diễn xuất nhạt nhòa, khán giả không cảm xúc, còn lại tôi không ngại điều gì cả. Nghề của mình là diễn viên, việc của mình là nhập vai để khán giả xem phim nhập tâm, vai chánh - hiền thì khán giả thấy thương, vai cá tính, sắc sảo chút mà làm người xem 'gai mắt' xíu mới gọi là thành công. Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của khán giả nhưng ít nhất tôi phải hoàn thành tốt trách nhiệm của một người làm diễn viên".

Cô cũng thẳng thắn: "Tôi không thể là một diễn viên nếu không chấp nhận được những điều khán giả phản hồi lại. Sợ bị ghét, sợ bị ném đá thì đừng đi đóng phim nữa, đi làm công việc khác".