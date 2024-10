'Ác nữ' Kim So Yeon gây tò mò khi đóng phim hài về tình dục

Kim So Yeon, "ác nữ" xinh đẹp của màn ảnh Hàn Quốc gây thích thú khi chia sẻ về vai diễn mới trong sê ri phim truyền hình Jeongsughan Seiljeu - Quiet Sales (tạm dịch: Bán hàng yên tĩnh) sắp lên sóng.

Kim So Yeon vào vai nhân vật Han Jeong Suk, vừa giới thiệu các sản phẩm dành cho người trưởng thành, vừa làm người mẫu mặc thử các mẫu đồ lót quyến rũ để giới thiệu sản phẩm ẢNH: JTBC

Nữ diễn viên sinh năm 1980 là một trong những ngôi sao thực lực của màn ảnh xứ kim chi. Cô nổi tiếng với các phim như Tình yêu trong sáng, Mật danh Iris, Penhouse (Cuộc chiến thượng lưu), Bạn trai tôi là hồ ly...

Nổi tiếng qua những vai diễn sắc sảo, cá tính như "ác nữ" Cheon Seo Jin trong loạt phim Penthouse đình đám nhưng gần đây ngôi sao 44 tuổi bày tỏ mong muốn thử thách bản thân ở thể loại khác và vai diễn khác nhau. Cô nói: "Tôi đã đọc nhiều kịch bản và mong muốn tìm thấy vai diễn điềm tĩnh hơn. Tôi có niềm đam mê dành cho hài kịch và muốn phá vỡ hình ảnh hiện có của bản thân".

Ác nữ màn ảnh Hàn trên poster phim mới ẢNH: JTBC

Quiet Sales do Choi Bo Rim chấp bút, Jo Woong đạo diễn. Phim là bản làm lại của bộ phim truyền hình Anh Brief Encounters.

Theo Tenasia, phim mới do Kim So Yeon đóng chính là phim truyền hình có yếu tố hài hước. Trung tâm của câu chuyện là hành trình trưởng thành, tìm kiếm và khám phá cuộc sống độc lập, tự tin của bốn cô gái trong đội bán hàng đặc biệt. Bốn cô gái do Kim So Yeon, Kim Seong Ryeong, Kim Sun Young và Lee Se Hee đảm nhiệm, được tuyển dụng vào một công ty bán hàng. Họ mang các sản phẩm dành cho người trưởng thành như đồ lót quyến rũ, đồ chơi tình dục... đến bán tận nhà người dân. Phim lấy bối cảnh một ngôi làng nông thôn năm 1992, thời điểm khi mà việc nói về tình dục vẫn là một điều cấm kỵ.

Trong những năm gần đây, phim truyền hình Hàn Quốc thường chọn bối cảnh là các công ty bán hàng điện tử, gia dụng, thực phẩm... còn chủ đề sản phẩm dành cho người lớn chưa từng được đề cập. Điều này cũng là lý do thu hút nữ diễn viên nhận vai diễn trong phim.

Diễn viên phim Cuộc chiến thượng lưu chia sẻ: "Tôi bị thu hút bởi nhân vật Han Jeong Sook và tự hỏi họ bán cái gì vậy? Sự tò mò của tôi trỗi dậy khi vừa đọc tên kịch bản và tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là chủ đề tình dục sẽ được thể hiện như thế nào trong phim. Quiet Sales hấp dẫn ở chỗ nó mang đến câu chuyện có liên quan đến hầu hết mọi người trong chúng ta nhưng không mang đến cảm giác nặng nề, thô thiển".

Kim So Yeon (bên phải) và bạn diễn trong tạo hình phụ nữ những năm 1990

ẢNH: JTBC

"Thử thách ở vai diễn này là phải có cách giao tiếp dễ chịu, không quá nổi bật, không so sánh hơn kém, khơi gợi trí tưởng tượng nhưng không gây khó chịu", Kim So Yeon chia sẻ. Ngoài nội dung câu chuyện thì sự đầu tư của diễn viên sẽ giúp khán giả thêm tò mò, khiến họ mong chờ những bất ngờ mà bộ phim sẽ mang đến.