Ác nữ 'Ngôi trường xác sống' thoát kiếp vai phụ, lột xác trong phim mới

Lee Yoo Mi trong Cô nàng Gang Nam Soon mạnh mẽ POSTER PHIM

Cô nàng Gang Nam Soon mạnh mẽ (Strong Girl Nam Soon) đã đi được một nửa chặng đường phát sóng và thu về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Hàn Quốc. Rating toàn quốc ở xứ kim chi tăng đều qua mỗi tập phim.

Dàn diễn viên trong Cô nàng Gang Nam Soon mạnh mẽ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Riêng nữ chính của tác phẩm là Lee Yoo Mi đứng đầu Top diễn viên có danh tiếng cao nhất tuần tháng 10 của Good Data Corporation (Hàn Quốc).

Vẻ đẹp trong trẻo của nữ diễn viên trên phim POSTER PHIM

Trong phim, Lee Yoo Mi thủ vai Gang Nam Soon, cô gái sở hữu sức mạnh vượt trội nhờ gen di truyền của gia đình. Gang Nam Soon trong sáng, đáng yêu và luôn cố gắng giúp đỡ những người yếu thế. Do đó, nhân vật này được khán giả yêu mến.

Nhiều người xem khen ngợi Lee Yoo Mi phát huy biểu cảm đa dạng trong nhiều tình huống, giúp nhân vật gần gũi hơn với khán giả.

Cô có nhiều cảnh hành động trong tác phẩm POSTER PHIM

Gang Nam Soon đánh dấu màn lột xác của Lee Yoo Mi trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Trong ba năm trở lại đây, người đẹp 29 tuổi chủ yếu được biết đến nhờ vai phụ Ji Yeong (số 240) trong Trò chơi con mực (Squid Game) và vai phản diện Lee Na Yeon trong Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead).

Năm 2021, Lee Yoo Mi khiến khán giả thương cảm với vai Ji Yeong xấu số trong Trò chơi con mực. Thời điểm đó, lượt người theo dõi trang Instagram của cô tăng nhanh từ 40.000 lên hơn 6,5 triệu chỉ trong vài ngày.

Người đẹp có màn lột xác ấn tượng POSTER PHIM

Đặc biệt, đến năm 2022, Lee Yoo Mi bùng nổ với vai "ác nữ" Lee Na Yeon trong Ngôi trường xác sống. Lee Na Yeon được xếp vào hàng ngũ nhân vật phản diện đáng ghét nhất mảng phim truyền hình Hàn Quốc nói chung và dòng phim zombie Hàn nói riêng. Sự ức chế mà Lee Na Yeon mang lại cho khán giả càng chứng minh Lee Yoo Mi thể hiện thành công vai diễn của mình. Nhiều nguồn tin tiết lộ cô cũng có mặt trong mùa 2 Ngôi trường xác sống.

Tính đến nay, Lee Yoo Mi đã đóng phim được 13 năm. Thời kỳ mới bắt đầu diễn xuất, cô thường đóng vai phụ hoặc khách mời xuất hiện thoáng qua trong Nam thanh nữ tú thế kỷ 20, Quý cô Hammurabi, Giọng nói 2, Người nổi tiếng mất tích…

Lee Yoo Mi (áo hồng) từng được gọi là "con gái Netflix" nhờ liên tiếp thành công với hai sê-ri Neflix đình đám là Trò chơi con mực và Ngôi trường xác sống (ảnh)

POSTER PHIM

Sau thành công của Trò chơi con mực và Ngôi trường xác sống, sao Hàn sinh năm 1994 tham gia loạt phim Hãy nói cho tôi điều ước của bạn, Huấn luyện viên tinh thần Je Gal Gil, Liên kết vận mệnh… nhưng không gây chú ý. Chỉ đến khi Cô nàng Gang Nam Soon mạnh mẽ ra mắt, tên tuổi của Lee Yoo Mi mới được "hâm nóng" trở lại.

Gang Nam Soon trong Cô nàng Gang Nam Soon mạnh mẽ là vai nữ chính hiếm hoi trong sự nghiệp của Lee Yoo Mi. Tương tác dễ thương giữa cô và hai nam đồng nghiệp Ong Seong Woo, Byeon Woo Seok cũng giúp bộ phim thu hút thêm nhiều người hâm mộ.