ACB: Cơ hội thăng hạng Hội viên Bông Sen Vàng từ giao dịch tài chính cá nhân

Hơn 4 triệu dặm được tích lũy từ chi tiêu thẻ sau 1 tháng ra mắt Lotusmiles Pay

Giữ hoặc nâng hạng Hội viên Bông Sen Vàng luôn là mong muốn lớn của nhiều khách hàng, tuy nhiên, để đạt hoặc duy trì hạng thẻ trong Lotusmiles, không ít người rơi vào tình huống thiếu vài dặm hoặc buộc phải bỏ thêm chi phí mua dặm "bù", một khoản phát sinh không nhỏ và đôi khi gây tiếc nuối.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Lotusmiles Pay - thẻ hội viên tích hợp tính năng thanh toán - đã chính thức ra mắt vào tháng 8 vừa qua, mang đến giải pháp giúp khách hàng dễ dàng tích lũy dặm và nâng hạng Hội viên.

Sau hơn một tháng ra mắt, tổng số dặm thưởng tích lũy được cộng cho những khách hàng mở thẻ đầu tiên đã vượt 4 triệu dặm. Trong đó, nhiều khách hàng đã nhanh chóng tích lũy trên 10.000 dặm, đủ để đổi ngay một vé bay cùng Vietnam Airlines

Anh M., một doanh nhân trong lĩnh vực bán lẻ chia sẻ: "Trước đây, tôi từng phải mua dặm để duy trì hạng. Giờ, chỉ cần duy trì chi tiêu gia đình ở mức 60 - 70 triệu mỗi tháng, tôi có thể đạt hạng Hội viên Vàng một cách nhanh chóng. Điều này khiến tôi cảm thấy mỗi chi tiêu đều mang lại giá trị gấp đôi".

Với Lotusmiles Pay, dặm thưởng được cộng theo ngày: khách hàng chi tiêu hôm nay, ngày mai đã thấy dặm được cộng thêm vào tài khoản. Tốc độ này giúp hội viên dễ dàng theo dõi tiến độ, lên kế hoạch thăng hạng một cách chủ động và tận hưởng thành quả ngay khi mong muốn. Chỉ cần chi tiêu 800 triệu đồng mỗi năm bằng thẻ, tương đương gần 67 triệu đồng mỗi tháng cho các dịch vụ như vé máy bay, nhà hàng, mua sắm tại trung tâm thương mại, thanh toán tiện ích cao cấp hay đặt phòng nghỉ dưỡng, hội viên đã có cơ hội nâng cấp hạng thẻ Hội viên của mình. Đây không chỉ là những hoạt động tiêu dùng thường nhật mà còn là cách khách hàng đầu tư vào trải nghiệm cá nhân sâu sắc và khẳng định phong cách sống riêng.

"Chúng tôi nhìn thấy nhu cầu rất rõ: khách hàng không chỉ cần một chiếc thẻ, họ cần một công cụ để nâng vị thế. Lotusmiles Pay chính là cách để ACB đồng hành cùng khách hàng trên hành trình này, không cần bay liên tục, mà chỉ cần sống và chi tiêu một cách thông minh", đại diện ACB cho biết.

Ưu đãi thăng hạng: Rút ngắn hành trình, nhân đôi trải nghiệm

Bên cạnh việc tích lũy dặm xét hạng từ chi tiêu, ACB và Vietnam Airlines còn triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt, mang đến cơ hội nâng hạng nhanh chóng cho khách hàng đăng ký mở thẻ sớm.

Từ nay đến 30.11.2025, hội viên mở mới thẻ Lotusmiles Pay và đạt điều kiện chi tiêu trong 30 ngày đầu có thể lựa chọn một trong ba quà tặng giá trị:

• Nhận đến 22.000 dặm thưởng (tương đương 1 cặp vé khứ hồi chặng dài), hoặc

• Nhận đến 4.000 dặm xét hạng, hoặc

• Nhận đến 6 lượt sử dụng phòng chờ sân bay.

Khách hàng được chọn dặm thưởng để tiến nhanh đến một chuyến du lịch, chọn dặm xét hạng để rút ngắn hành trình nâng cấp vị thế, hoặc chọn lượt phòng chờ để tận hưởng sự tiện nghi cho cả bản thân và gia đình.

Đặc biệt, trong vòng 90 ngày kể từ khi phát hành thẻ, khách hàng có thể nâng hạng Hội viên

ngay chỉ bằng chi tiêu:

• 80 triệu đồng: nâng hạng Titan

• 200 triệu đồng: nâng hạng Vàng

• 400 triệu đồng: nâng hạng Bạch Kim

• 1 tỉ đồng: nâng hạng Bạch Kim cho bản thân hoặc một người thân trong gia đình

Không chỉ bay, nay còn "pay", để tận hưởng ưu đãi bay dịp Tết này và thăng hạng hội viên nhanh chóng, đăng ký Lotusmiles Pay tại ứng dụng Lotusmiles và xem thông tin chi tiết ngay tại đây.