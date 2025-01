ACB gia tăng thị phần, duy trì hiệu quả và an toàn cao trong năm 2024

Liên tục tăng trưởng thị phần

Trong năm 2024, quy mô tín dụng của ACB đạt 581 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm trước, liên tiếp 9 năm vượt trên mức trung bình của ngành. Tăng trưởng nhanh nhưng ACB vẫn duy trì được chất lượng tài sản hàng đầu với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,51% - một trong những tỷ lệ thấp trong ngành. Với hướng đi chiến lược gia tăng quy mô kết hợp quản trị rủi ro thận trọng, ACB đã tạo nên nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển.

Tổng quy mô huy động của ACB trong năm 2024 gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 639 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2023, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ CASA cải thiện từ 22,9% của năm 2023 lên 23,3% vào năm 2024, giúp ACB tăng lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh thông qua gia tăng nguồn vốn chi phí thấp.

Đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số trong giai đoạn 2019 - 2024, ACB đã phát triển Ngân hàng số ACB ONE thành kênh kinh doanh trọng yếu song song với ngân hàng truyền thống. Nhờ đó ACB đã mở rộng thêm kênh huy động và thu hút thêm tệp khách hàng mới, gia tăng thị phần. ACB đạt được mức tăng trưởng kép với tỷ lệ số lượng giao dịch online tăng 98% cùng giá trị giao dịch online tăng 75% trong giai đoạn này.

ACB vẫn đáp ứng tốt các quy định về an toàn tài chính trong khi tăng trưởng mạnh về quy mô: tỷ lệ LDR 78%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 18,8%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất CAR trên 12%, vượt yêu cầu tối thiểu 8% theo quy định của NHNN. Hệ số rủi ro bình quân đối với tài sản có được kiểm soát ở mức ~70%, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại.

Hiệu quả kinh doanh bền vững

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Đây là kết quả phù hợp với chiến lược tăng trưởng quy mô, đầu tư thúc đẩy gia tăng thị phần cùng với việc ACB đã tích cực thực hiện các giải pháp linh hoạt như giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn theo định hướng của NHNN trong năm qua.

Trong đó, thu nhập từ lãi tăng 11,4% nhờ tăng trưởng quy mô tín dụng, trong khi thu nhập từ phí dịch vụ tăng 10,8% nhờ đa dạng các nguồn thu phí. Tỷ lệ CIR được kiểm soát tốt, giảm xuống còn 32,5%. ROE đạt 22%, thuộc nhóm cao nhất ngành, cho thấy khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn của ACB đạt mức tốt.

Nhìn lại giai đoạn chiến lược 2019-2024, lợi nhuận trước thuế của ACB đã tăng gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm trong khi tỷ lệ ROE liên tục giữ ở mức 22-25%, khẳng định đà tăng trưởng bền vững.

ACBS đóng góp tích cực vào kết quả tập đoàn

ACBS là một phần quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của ACB và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của tập đoàn. Năm 2024, ACBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ, tăng trưởng 72% so với năm 2023. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong đó dư nợ cho vay margin tăng 90% so với 2023, đạt 8,7 nghìn tỷ đồng.

ACBS sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp sản phẩm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ACB trong việc bán chéo sản phẩm để gia tăng giá trị cho khách hàng trong thời gian tới.

Đánh giá tích cực từ các tổ chức tín nhiệm

Năm 2024, ACB nhận được đánh giá cao từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và trong nước. Fitch Ratings đã nâng triển vọng của ACB từ "Ổn định" lên "Tích cực". Bên cạnh đó, Moody's và tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập FiinRatings cũng ghi nhận năng lực sinh lời ổn định và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng của ACB với mức xếp hạng cao trong các NH TMCP tại VN.

ACB còn được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá như "Ngân hàng có Quản trị công ty tốt nhất Việt Nam 2024" và "Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2024" của Global Banking and Finance Review; "TOP 3 Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất" do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi tổ chức; "TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024" của Forbes; và "TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024" của Nhịp Cầu Đầu Tư.