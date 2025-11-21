Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Acecook Việt Nam 10 năm liên tiếp vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Nguồn: Acecook Việt Nam
Nguồn: Acecook Việt Nam
21/11/2025 14:30 GMT+7

Vừa qua ngày 19.11.2025, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, xuất sắc đạt Top 4 ngành Hàng tiêu dùng và Top 8 toàn thị trường trong Khối doanh nghiệp lớn, theo khảo sát thường niên do Anphabe, đơn vị tư vấn chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam, tổ chức.

Thành tích năm nay càng trở nên ý nghĩa khi Acecook Việt Nam đồng thời kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên và thương hiệu Hảo Hảo tròn 25 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam. Đây cũng là năm đánh dấu 10 năm liên tiếp (2015 - 2025) Acecook Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nhân văn và luôn tiên phong kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho người lao động.

Trong chặng đường 10 năm (2015–2025), thứ hạng của Acecook Việt Nam liên tục tăng trưởng ấn tượng: từ Top 15 (2015) lên Top 11 (2016), Top 9 (2017), Top 8 (2018 và 2020), Top 6 (2021 - 2022), Top 5 (2023 - 2024) và bứt phá lên Top 4 ngành hàng tiêu dùng năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn nằm trong danh sách Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025 dựa trên kết quả bình chọn của 7.000 sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Acecook Việt Nam 10 năm liên tiếp vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Acecook Việt Nam nhận giải Best Places To Work 2025

Những kết quả này phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Acecook Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp cho người lao động.

Những năm qua, Acecook Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các chính sách nhân sự toàn diện, nhất quán với định hướng lấy con người làm trung tâm. Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc - nơi mọi nhân sự đều được tôn trọng, lắng nghe và trao quyền để phát huy tiềm năng của mình và tạo nên những giá trị tích cực để đóng góp cho xã hội.

Tinh thần đổi mới sáng tạo được khuyến khích mạnh mẽ thông qua các chương trình phát huy sáng kiến được tổ chức thường xuyên, giúp nuôi dưỡng động lực cải tiến liên tục trong toàn hệ thống. Nổi bật, chương trình "Phong trào sáng kiến đặc biệt 2025" đã diễn ra thành công, nhận về gần 300 sáng kiến từ tất cả CBCNV với các ý tưởng mang tính đột phá và có tỷ lệ thực thi cao.

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam còn chú trọng chăm sóc toàn diện đời sống tinh thần và thể chất cho người lao động, từ khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tư vấn tâm lý, đến các lớp kỹ năng sống và hoạt động thể thao nội bộ.

Acecook Việt Nam 10 năm liên tiếp vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Acecook Việt Nam nằm trong danh sách Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam

Công tác an toàn lao động luôn được ưu tiên hàng đầu với các khóa đào tạo định kỳ và hệ thống giám sát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, chính sách phúc lợi linh hoạt cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng nhóm nhân sự, bao gồm thưởng lễ, Tết; hỗ trợ học tập cho con em, các chế độ nghỉ phép, trợ cấp sinh hoạt và nhiều quyền lợi thiết thực khác.

Song song với việc đặt con người làm trung tâm của sự phát triển, Acecook Việt Nam còn không ngừng đầu tư để tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc. Sứ mệnh "Cook Happiness" không chỉ được thể hiện qua những sản phẩm gửi đến người tiêu dùng, mà còn được cụ thể hóa ngay trong nội bộ thông qua các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Acecook Việt Nam Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam Nhà tuyển dụng hàng đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận