Kinh tế

Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

Acecook Việt Nam
Acecook Việt Nam
18/12/2025 20:44 GMT+7

Acecook Việt Nam vừa vinh dự nhận giải Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm 2025, đánh dấu 3 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Đặc biệt, Acecook Việt Nam được Hội đồng bình chọn trao giải thưởng chuyên đề "Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải khí nhà kính" nhờ những nỗ lực xuất sắc trong lĩnh vực môi trường.

Một trong những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực phát triển bền vững của Acecook Việt Nam phải kể đến chính là từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu vật liệu nhựa.

Hệ thống điện mặt trời tại Văn phòng chính và nhà máy TP.HCM hiện tạo ra khoảng 900.000 kWh điện mỗi năm, tương đương công suất để sản xuất 36 triệu gói mì Hảo Hảo, góp phần giảm phát thải CO₂ và tối ưu chi phí.

Từ năm 2021, công ty đã lắp đặt hệ thống lò hơi sử dụng khí đốt hóa lỏng (LPG và CNG) tại một số nhà máy. Các nhà máy cũng được thay thế dần bằng nguyên liệu sinh khối (biomass), đưa tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo của toàn hệ thống lên 54% vào năm 2025, Acecook Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trong các năm nay tiếp theo.

Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững - Ảnh 1.

Đại diện Acecook Việt Nam nhận giải Top 100 doanh nghiệp bền vững 2025

Không chỉ tối ưu năng lượng, Acecook Việt Nam còn tuân thủ chặt chẽ Luật Bảo vệ Môi trường 2020, đồng thời đẩy mạnh giảm nhựa trong sản xuất. Từ tháng 7.2024, bao bì nhựa của các sản phẩm mì ly, tô, khay chủ lực đã được thay thế bằng bao bì giấy, giúp giảm khoảng 1.900 tấn nhựa/năm. Bên cạnh đó, công ty cũng sử dụng nĩa làm từ nhựa sinh học có hàm lượng carbon sinh học 40 ≤ 60%, đạt chứng nhận OK Biobased 2* của TUV Austria, thể hiện cam kết mạnh mẽ với tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

Trong 6 trụ cột phát triển bền vững của Acecook Việt Nam (hành tinh xanh, sản phẩm bền vững, nhà sản xuất có trách nhiệm, xã hội hạnh phúc, nhân viên hạnh phúc và quản trị bền vững), thì "sản phẩm bền vững" là một trong những hạng mục được công ty chú trọng. Mỗi sản phẩm của Acecook Việt Nam ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu "ăn ngon, tiện lợi" mà còn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm của nhà sản xuất, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, sức khỏe, bản sắc ẩm thực Việt và những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững - Ảnh 2.

Đại diện Acecook Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) nhận giải chuyên đề Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải khí nhà kính

Song song với cải tiến dinh dưỡng, Acecook Việt Nam ưu tiên sử dụng nông sản nội địa nhằm hỗ trợ nông nghiệp trong nước và đảm bảo nguồn cung bền vững, tạo ra sản phẩm với giá thành ổn định. Các dòng phở, bún, hủ tiếu… mang trọn hương vị Việt cũng là cách Acecook góp phần đưa ẩm thực Việt ra thế giới.

Đối với thị trường xuất khẩu, nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận Informed Gluten-Free và V-Label Vegan, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về không gluten, không thử nghiệm trên động vật, giúp người tiêu dùng toàn cầu an tâm khi lựa chọn.

