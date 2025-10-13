Acecook Việt Nam: 30 năm kiến tạo hạnh phúc, khát vọng vươn tầm thế giới

Với chiến lược phát triển mới ‘Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc’, doanh nghiệp đang mở ra một chương mới, cam kết mang đến hạnh phúc toàn diện cho người tiêu dùng, nhân viên và cộng đồng. Đây là bước đi đột phá, thể hiện bản lĩnh của một doanh nghiệp luôn tiên phong và không ngừng đổi mới.

Khát vọng đổi mới để dẫn đầu

Năm 1995, Acecook Việt Nam khởi đầu với những gói mì như: Mì Highclass hương vị phở bò, phở gà, để rồi nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bằng thương hiệu Hảo Hảo - một sản phẩm gắn bó mật thiết với đời sống ẩm thực người Việt. Đến nay, Acecook Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu về thị phần mì ăn liền với hệ thống phân phối gần 160.000 điểm bán trên khắp cả nước, mà còn là thương hiệu uy tín mang công nghệ sản xuất mì ăn liền chuẩn Nhật Bản vào Việt Nam.

Hành trình 30 năm Acecook Việt Nam nâng tầm hạnh phúc

Bước sang cột mốc 30 năm, Acecook Việt Nam công bố tầm nhìn mới với mục tiêu trở thành ‘doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững, vươn tầm thế giới’. Điều này không chỉ dừng ở việc mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn là nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái ẩm thực toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam nhấn mạnh: ‘Acecook tự tin có đủ nguồn lực cần thiết để chuyển mình mạnh mẽ. Xuất phát từ khát vọng làm phong phú bữa ăn của người Việt, Acecook định hướng xây dựng một hệ sinh thái ẩm thực toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu và hành vi tiêu dùng ngày càng đa dạng. Trong chiến lược mở rộng này, Acecook sẽ từng bước lấn sân sang các ngành hàng kế cận như gia vị tiện lợi, thực phẩm ready-to-eat và các món ăn vặt có thể thay thế bữa chính. Mọi sản phẩm vẫn sẽ giữ vững tinh thần cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Acecook: vị ngon đậm đà, tiện lợi tối ưu, an toàn và đáng tin cậy, dinh dưỡng cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng sống - hướng đến mục tiêu thúc đẩy well-being toàn diện cho người tiêu dùng Việt’.

Theo đó, chiến lược đổi mới tập trung vào ba trục chính: tăng cường giá trị dinh dưỡng và trải nghiệm tiện lợi cho người dùng; ứng dụng công nghệ Nhật Bản để sáng tạo vượt mong đợi; đồng thời giữ gìn bản sắc ẩm thực Việt. Nhiều sản phẩm mới đã ra đời theo định hướng này, từ mì Siukay với sốt phô mai tan chảy - ‘hot trend’ của giới trẻ, cho đến canh ăn liền Kanli, gia vị cơm chiên Rang Rang, phở gói cao cấp, hay mì Dalago với sợi mì có nguyên liệu rau củ Đà Lạt.

Một doanh nghiệp vì con người và xã hội

Song hành cùng tầm nhìn phát triển, Acecook Việt Nam xác định ‘lấy con người làm trung tâm’ là kim chỉ nam để xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, khơi dậy tinh thần sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển của từng cá nhân. Doanh nghiệp đã triển khai bộ giá trị mới với 6 tinh thần cốt lõi: Đổi mới - Vượt trội - Hợp tác - Chính trực - Tự chủ - Trách nhiệm.

30 năm qua, Acecook Việt Nam triển khai nhiều chương trình, dự án xã hội, mang hạnh phúc đi muôn nơi

Ở góc độ sản phẩm, Acecook Việt Nam không ngừng đổi mới để đáp ứng lối sống lành mạnh và xu hướng ‘sống xanh, sống khỏe’ của người tiêu dùng. Những cải tiến như bổ sung canxi trong Hảo Hảo, vitamin B12 trong Miến Phú Hương, sử dụng thịt thật, rau củ thật trong phở và bún ăn liền cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ chú trọng sản phẩm, Acecook Việt Nam còn tích cực triển khai nhiều chương trình xã hội gắn với thông điệp lan tỏa hạnh phúc. Có thể kể đến chương trình ‘Gói mì hạnh phúc’ - trao tặng hàng triệu gói mì cho những hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa và người dân chịu ảnh hưởng thiên tai; hay dự án ‘Chuyến đi hạnh phúc’ - đưa trẻ em khó khăn đến thăm các thành phố lớn, mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng ước mơ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đồng hành cùng nhiều quỹ học bổng, tài trợ y tế, thể thao, góp phần tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng. Tính đến cuối năm 2024, Acecook Việt Nam đã dành ngân sách hơn 95 tỉ VNĐ cho các hoạt động CSR (số liệu năm 2021-2024).

Hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, hiện nay, 54% nhà máy của Acecook đã sử dụng nhiên liệu sinh khối, và mục tiêu đến 2030 là đạt 80%, hướng đến sản xuất xanh, giảm phát thải. Doanh nghiệp cũng tiên phong trong việc cải tiến bao bì, với 90% sản phẩm mì ly, tô, khay đã sử dụng chất liệu giấy thân thiện môi trường.

Chinh phục thị trường toàn cầu với giá trị Việt Nam

Không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường trong nước, Acecook còn nuôi dưỡng khát vọng chinh phục thị trường quốc tế. Hiện sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, với doanh số năm 2024 đạt 239 triệu gói, tăng 23% so với năm trước.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp tập trung khai thác sâu hơn các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, thông qua hợp tác với những nhà phân phối có quy mô lớn. Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu bản địa: từ mì ly Ippin, phở tô Hello với hương vị thuần Á, đến Siukay mang hơi thở mì cay Hàn Quốc.

Đáng chú ý, để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, Acecook đã sản xuất sản phẩm đáp ứng nhiều tiêu chuẩn toàn cầu: chứng nhận không chứa gluten, dầu cọ RSPO, chứng nhận Halal cho các quốc gia Hồi giáo. Đây không chỉ là minh chứng cho năng lực sản xuất hiện đại, mà còn là bước đệm để Acecook khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Hành trình 30 năm đã chứng kiến sự lớn mạnh của Acecook Việt Nam từ một doanh nghiệp khởi đầu với vài dây chuyền sản xuất, trở thành công ty mì ăn liền hàng đầu tại Việt Nam. Giờ đây, với chiến lược ‘Cook Happiness Through Innovation’, Acecook không chỉ tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong, mà còn mang trong mình khát vọng đưa hương vị Việt vươn xa toàn cầu, đồng thời kiến tạo một tương lai bền vững, hạnh phúc cho cộng đồng.