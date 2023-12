Acecook Việt Nam được vinh danh Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2023

Năm 2023, từ gần 500 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia (25% doanh nghiệp tham gia lần đầu), Ban thư ký Chương trình đã lựa chọn 146 hồ sơ đạt yêu cầu để hội đồng đánh giá chấm điểm độc lập trên phần mềm trực tuyến, đồng thời tiến hành quy trình thẩm định chặt chẽ, minh bạch trước khi trình Ban Chỉ đạo quyết định 100 doanh nghiệp (DN) bền vững tiêu biểu nhất để biểu dương tại lễ công bố.

Ông Shimada Shigeru - Chánh Văn phòng Tổng giám đốc của Acecook Việt Nam nhận giải

Acecook Việt Nam vinh dự vào top 100 "Doanh nghiệp Bền vững 2023" trong lần đầu tham gia, bởi công ty luôn theo đuổi giá trị cốt lõi "Cook Happiness", cụ thể bằng 3 chữ Happy: Hạnh phúc cho người tiêu dùng, Hạnh phúc cho nhân viên và Hạnh phúc cho xã hội.

Thông qua việc luôn nỗ lực để làm cho khách hàng, những người sử dụng sản phẩm của Acecook Việt Nam cảm thấy hạnh phúc bằng cách mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, an tâm. Xây dựng những chính sách phúc lợi tốt; môi trường làm việc an toàn, ổn định, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, giúp nhân viên hướng đến một sự nghiệp ổn định và phát triển. Acecook Việt Nam luôn tích cực trong việc cống hiến cho xã hội với nhiều hoạt động từ thiện, hoạt động vì môi trường nhằm cống hiến cho xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

Để đồng hành cùng cộng đồng và xã hội, Acecook Việt Nam đã hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em giúp cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao, trẻ em khó khăn; tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống thiên tai, ý thức tham gia giao thông; tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó; đồng hành cùng bóng đá Việt Nam,… Đi theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới, Acecook Việt Nam còn có rất nhiều hoạt động đóng góp cho môi trường như cải tiến sản phẩm từ ly nhựa chuyển sang ly giấy, sử dụng nĩa nhựa sinh học, nghiên cứu các vật liệu bao bì thân thiện môi trường. Đặc biệt, công ty từng bước hạn chế sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt sang sử dụng nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời, khí ga đốt sạch góp phần giúp giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.