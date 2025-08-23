Acecook Việt Nam - Hành trình 30 năm gắn bó tinh hoa ẩm thực của người Việt

Đây không chỉ là dịp tôn vinh tinh hoa ẩm thực, mà còn hứa hẹn trở thành một sự kiện thường niên - điểm hẹn ý nghĩa cho cộng đồng yêu ẩm thực Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM thông tin về Ngày hội Sợi Gạo Việt lần 1 năm 2025

Sợi gạo - hương vị thân quen trong từng bữa cơm Việt

Người Việt ở đâu cũng có một món sợi gắn bó từ nhỏ đến lớn: sáng Hà Nội ăn bát phở nóng hổi, miền Trung thưởng thức tô bún cay nồng, miền Tây thân quen với hủ tiếu ngọt lành. Những hương vị đó đã trở thành ký ức, là "hương vị quen thuộc" mà ai đi xa cũng nhớ.

Suốt 30 năm qua, Acecook luôn nỗ lực để giữ trọn tinh thần ấy trong từng gói phở, bún, hủ tiếu. Không chỉ là món ăn tiện lợi, sản phẩm của Acecook còn mang theo niềm tự hào về bản sắc ẩm thực Việt - để ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, người tiêu dùng vẫn có thể tìm thấy hương vị thân quen như ở nhà.

30 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình, Acecook không ngừng nâng tầm trải nghiệm ẩm thực Việt qua các sản phẩm ăn liền phở, bún, hủ tiếu

Ngày hội Sợi Gạo Việt - dấu ấn đặc biệt năm 2025

Đồng hành cùng Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 do Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức, Acecook mong muốn cùng Ban tổ chức mang đến một không gian, nơi mọi người có thể thưởng thức, trải nghiệm và cùng nhau tự hào về những món ăn quen thuộc của quê hương.

Bà Dương Thị Ngọc Thảo, Trưởng ngành hàng Sợi Gạo - Phòng Marketing thuộc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo

Không chỉ là lễ hội, đây còn là cơ hội để mọi người nhìn thấy sự đa dạng phong phú của ẩm thực ba miền, đồng thời kết nối cộng đồng yêu ẩm thực Việt. Và Acecook tin rằng, Ngày hội Sợi Gạo sẽ sớm trở thành điểm hẹn thường niên, nơi lưu giữ ký ức và lan tỏa tinh hoa ẩm thực đến nhiều thế hệ, điểm đến ý nghĩa mà ai yêu ẩm thực Việt cũng mong chờ mỗi năm. Bà Dương Thị Ngọc Thảo - đại diện Acecook chia sẻ tại buổi họp báo: "Lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam không chỉ là mục tiêu, mà còn là trọng trách và niềm đam mê mà Acecook đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua - từ từng gói sản phẩm được chăm chút, cho đến những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Chúng tôi luôn nỗ lực để ẩm thực Việt, đặc biệt là các món sợi gạo truyền thống, vươn xa và chạm đến trái tim bạn bè quốc tế".

Hướng tới một hành trình mới

Ngày hội Sợi Gạo Việt không chỉ là nơi quy tụ hàng loạt món ăn đặc sắc từ khắp vùng miền, mà còn là dịp để tôn vinh sự phong phú và đa dạng của ẩm thực Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, mỗi mùa lễ hội sẽ là một cơ hội để cộng đồng cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau tự hào, và cùng nhau đưa ẩm thực Việt ngày càng vươn xa.

Khi đồng hành cùng sự kiện này, Acecook không chỉ mong muốn góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực, mà còn có thêm cơ hội để yêu mến và tự hào hơn về ẩm thực dân tộc, đồng thời học hỏi nhiều giá trị quý báu từ truyền thống để tiếp tục sáng tạo, đổi mới sản phẩm.

Acecook Việt Nam, với tinh thần "Cook happiness with innovation" - luôn luôn đổi mới để nâng tầm hạnh phúc, đặt khát vọng lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt trong mỗi sản phẩm ăn liền, đề không chỉ đem đến sự tiện lợi, mà sản phẩm sợi gạo ăn liền còn là đại sứ mang hồn Việt vươn ra thế giới.