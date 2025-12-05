Acecook Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai





Từ ngày 19 - 21.11, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai bị ngập lụt, nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông bị chia cắt và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sản phẩm đến với bà con vùng lũ Khánh Hòa NGUỒN: ACECOOK VIỆT NAM

Các hoạt động hỗ trợ cụ thể:

Phối hợp cùng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Acecook Việt Nam gửi đến bà con tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) 30.000 sản phẩm (tương đương 1.000 thùng); Khánh Hòa 18.000 sản phẩm (tương đương 600 thùng).

Phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ bà con tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 12.000 sản phẩm (tương đương 400 thùng).

Phối hợp cùng Quỹ tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ đồng bào 60.000 sản phẩm (tương đương 2.000 thùng).

Sản phẩm đến với bà con vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) NGUỒN: ACECOOK VIỆT NAM

Đến nay, khi ghi nhận tình trạng thiếu hụt lương thực tại nhiều khu vực ngập sâu sau lũ, Acecook Việt Nam đã tăng cường hỗ trợ thêm 150.000 sản phẩm mì ăn liền. Doanh nghiệp mong muốn góp một phần công sức nhỏ, giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực, bổ sung nguồn thực phẩm thiết yếu cho bà con trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Với tổng cộng 210.000 sản phẩm được trao tặng trong đợt hỗ trợ lũ lịch sử này, Acecook Việt Nam mong người dân được bình an, vững niềm tin để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Song song với hoạt động hỗ trợ tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, từ đầu mùa mưa bão đến nay Acecook Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều chương trình cứu trợ tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Thông qua việc phối hợp cùng Cục Quản lý Đê điều & Phòng chống thiên tai và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, công ty đã trao tặng hơn 447.000 sản phẩm và hơn 1,6 tỉ đồng đến các tỉnh bị tác động bởi bão số 9, 10, 11, 12 và mưa lũ kéo dài.

Bên cạnh nguồn lực của doanh nghiệp, tập thể cán bộ, công nhân viên Acecook Việt Nam cũng tự nguyện đóng góp hơn 200 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Khoản hỗ trợ này đã được gửi đến đồng bào vùng lũ, góp phần trực tiếp giúp bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10, 11 vừa qua.