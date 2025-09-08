Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì ăn liền Dalago

Nguồn: Acecook Việt Nam
Nguồn: Acecook Việt Nam
08/09/2025 10:30 GMT+7

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền Dalago. Một dòng mì đặc biệt có nguyên liệu rau củ trong sợi mì, nguồn gốc rõ ràng từ Đà Lạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ, an tâm cho người tiêu dùng.

Dalago là sản phẩm mới, có nguyên liệu rau củ trong sợi mì với nguồn gốc rõ ràng, nguyên liệu được trồng và thu hoạch trực tiếp tại Đà Lạt - vùng đất nổi tiếng với nguồn nông sản tươi ngon, xanh sạch, giàu giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, 100% sợi mì không sử dụng chất tạo màu tổng hợp, mang đến sự an tâm tối đa cho người tiêu dùng.

Mì Dalago ra mắt với hai lựa chọn hương vị độc đáo, mỗi loại đều gắn liền với nét đặc trưng của vùng đất Đà Lạt mộng mơ. Mì rau bó xôi Dalago hương vị Bắp bò hầm Actiso có sợi mì xanh bắt mắt hòa quyện cùng nước súp bắp bò đậm đà và Actiso - loại nông sản đặc trưng của Đà Lạt giàu dinh dưỡng và thanh mát.

Trong khi đó, Mì cà rốt Dalago hương vị Tôm hùm nướng bơ tỏi lại gây ấn tượng với sợi mì vàng cam tươi tắn, kết hợp cùng hương vị tôm hùm cao cấp được chế biến theo phong cách nướng bơ tỏi, gợi lên không khí ấm áp và tinh tế của ẩm thực trong những ngày se lạnh. Đây là loại mì trộn thơm ngon, giúp người dùng làm mới khẩu vị.

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì ăn liền Dalago - Ảnh 1.

Với Dalago, Acecook Việt Nam mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng nhờ vào việc công khai nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng. Dalago không chỉ đơn thuần mang đến bữa ăn ngon tiện lợi, mà đặc biệt còn là một trải nghiệm tuyệt vời đối với những ai yêu thích lối sống xanh, bình yên của Đà Lạt.

Ra mắt mì Dalago là một trong những minh chứng cho nỗ lực không ngừng đổi mới sản phẩm của Acecook Việt Nam, nhằm mang đến những sản phẩm bền vững với các giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Việc phát triển nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng, bổ sung vitamin B12, canxi, chất xơ, hay có nguyên liệu rau củ quả nguồn gốc rõ ràng trong sợi mì như Dalago chính là một trong những trụ cột quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xuyên suốt hành trình đó, chất lượng, an toàn, an tâm, ngon và đáng tin cậy luôn là kim chỉ nam trong mọi quy trình sản xuất của Acecook Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

ACECOOK Acecook Việt Nam Dalago mì ăn liền Dalago Đà Lạt mì ăn liền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận