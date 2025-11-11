Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Acecook Việt Nam ra mắt website mới nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên

Nguồn: Acecook Việt Nam
11/11/2025 15:13 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức ra mắt giao diện website mới tại địa chỉ https://acecookvietnam.vn. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp, hướng đến nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính minh bạch và gắn kết sâu hơn với cộng đồng.

- Ảnh 1.

Acecook Việt Nam ra mắt Website giao diện mới nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng

Website mới của Acecook Việt Nam tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp và định vị thương hiệu đồng nhất. Giao diện mang hai gam màu chủ đạo đỏ - trắng đặc trưng, mang đến năng lượng, sự tin cậy, vừa thể hiện tinh thần Nhật Bản - một phần bản sắc của Acecook suốt gần ba thập kỷ.

Nổi bật trong hệ thống nội dung là chuyên mục "Đảm bảo chất lượng" giúp người xem dễ dàng hiểu rõ cách Acecook Việt Nam kiểm soát chất lượng sản phẩm, từ khâu chọn nguyên liệu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tại đây cung cấp thông khá chi tiết, đầy đủ và cụ thể về quy trình sản xuất, năng lực phòng thí nghiệm và các chứng nhận an toàn thực phẩm với hình ảnh minh họa từ thực tế tại doanh nghiệp, giúp người xem dễ hình dung, mang lại sự tin cậy và minh bạch, giúp củng cố niềm tin cho những đã và đang ủng hộ Acecook Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng và đối tác. Chuyên mục này cũng giới thiệu các chứng nhận quốc tế như ISO, HACCP, BRCGS, IFS cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, khẳng định năng lực vận hành và cam kết chất lượng trên phạm vi thế giới.

Đặc biệt, chuyên mục "Help Center" hoạt động như kênh giao tiếp trực tiếp với người tiêu dùng, tích hợp hệ thống FAQ và form phản hồi thông minh, giúp AcecookViệt Nam tiếp nhận, xử lý ý kiến khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

- Ảnh 2.

Website mới với nhiều nâng cấp và cải tiến nhằm tăng cường việc cung cấp và minh bạch thông tin của doanh nghiệp

Chuyên mục "Sản phẩm" được đầu tư kỹ lưỡng, mỗi sản phẩm đều có trang thông tin riêng, bao gồm đầy đủ hình ảnh, thành phần, giá trị dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Đặc biệt, Acecook còn đẩy mạnh trang con "Góc ẩm thực" (https://gocamthuc.acecookvietnam.vn/), mang đến cho khách hàng những cách chế biến sản phẩm theo nhiều công thức đa dạng, dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân trong việc sáng tạo món ăn theo phong cách riêng, phù hợp với xu hướng sống năng động của giới trẻ hiện nay.

Website mới không chỉ là kênh thông tin, mà còn là nơi kể lại hành trình 30 năm cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực của Acecook Việt Nam.Trong chiến lược phát triển mới, chuyên mục "Phát triển bền vững" được mở rộng, cập nhật thường xuyên các hoạt động phát triển hài hòa cùng xã hội và môi trường, chú trọng tạo giá trị tích cực cho cộng đồng - thể hiện rõ tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Ảnh 3.

Không chỉ là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, website mới giúp Acecook Việt Nam gắn kết hơn với người tiêu dùng, đối tác, cộng đồng

Kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, Acecook Việt Nam tiếp tục kiên định với tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững và vươn tầm thế giới".

Website mới không chỉ là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, mà còn là lời tri ân gửi đến hàng triệu khách hàng đã đồng hành suốt ba thập kỷ.

